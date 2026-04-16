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मिलावटी लाल की ICE CREAM! दूध, मेवा-चेरी छोड़ खूब मिली मिलावट, लैब वाले दंग

महराजगंज में आईसक्रीम के नमूने हुए जांच में फेल, 75 हजार रुपए का जुर्माना.

adulteration found in ice cream in maharajganj milk dry fruits cherries found below prescribed standards
महराजगंज में आईसक्रीम के नमूने हुए जांच में फेल. (canva)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 10:38 AM IST

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Updated : April 16, 2026 at 10:43 AM IST

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महराजगंज: जिले में आईसक्रीम में बड़ी मिलावट का खुलासा हुआ है. आइसक्रीम के नमूने जांच में फेल हो गए हैं. आइसक्रीम में मानक के अनुसार न तो दूध मिला और न ही अन्य ठोस पदार्थ (मेवा, चेरी आदि). आइसक्रीम के नमूने जांच में अधोमानक (फेल) पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है.

रिपोर्ट में क्या आया: अपर जिलाधिकारी डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि लक्ष्मीपुर, नौतनवां स्थित एक आईसक्रीम निर्माण इकाई का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था. यह नमूना फेल हो गया है. जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि आईसक्रीम में दूध वसा की मात्रा मात्र 0.96 प्रतिशत थी, जबकि नियमानुसार यह कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए. इसके अलावा कुल ठोस पदार्थ भी केवल 11.12 प्रतिशत मिले जो 36 प्रतिशत से काफी कम है.


75 हजार का अर्थदंड लगाया: इस गंभीर लापरवाही पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी के न्यायालय ने संबंधित कारोबारी सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय पर 75,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. अपर जिलाधिकारी डॉ प्रशांत कुमार ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है. आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पूरे जनपद में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.

कुछ नमूनों में दूध के प्राकृतिक फैट की जगह घटिया व प्रतिबंधित फैट का उपयोग किया गया है. साथ ही अत्यधिक कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी सामने आया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. प्रशासनिक टीमें अब पूरे जिले में अभियान चलाकर आइसक्रीम के नमूने भरेंगी.

उन्होंने बताया कि प्रशासन अब सिसवा, निचलौल, फरेंदा और नौतनवा जैसे प्रमुख बाजारों में औचक छापेमारी की तैयारी कर रहा है. खासकर उन थोक विक्रेताओं और स्थानीय निर्माताओं पर नजर रखी जा रही है, जो सस्ते दामों पर घटिया गुणवत्ता की आइसक्रीम बेच रहे हैं.

Last Updated : April 16, 2026 at 10:43 AM IST

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