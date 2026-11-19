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ICC अध्यक्ष जय शाह ने किया वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण; PM मोदी करेंगे उद्घाटन

ICC अध्यक्ष जय शाह ने किया वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: ICC अध्यक्ष जय शाह और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वाराणसी पहुंचे. उन्होंने गंजारी में तैयार हो रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया. माना जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर सकते हैं.

ICC अध्यक्ष जय शाह और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे. वहां से गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए रवाना हो गए. स्टेडियम पहुंचन के दौरान उन्होंने स्टेडियम के विकास व व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत देखी. इस दौरान पूरा स्टेडियम दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आया.