ICC अध्यक्ष जय शाह ने किया वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण; PM मोदी करेंगे उद्घाटन
वाराणसी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है. 90 फीसदी बनकर तैयार हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:57 AM IST
वाराणसी: ICC अध्यक्ष जय शाह और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वाराणसी पहुंचे. उन्होंने गंजारी में तैयार हो रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया. माना जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर सकते हैं.
ICC अध्यक्ष जय शाह और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे. वहां से गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए रवाना हो गए. स्टेडियम पहुंचन के दौरान उन्होंने स्टेडियम के विकास व व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत देखी. इस दौरान पूरा स्टेडियम दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आया.
इस मौके पर जय शाह ने परिसर के कई प्रमुख हिस्सों का भ्रमण किया और आगामी योजनाओं की बारीकी से जानकारी ली. इस दौरान स्टेडियम के निर्माण में लगे लोगों से भी उन्होंने बातचीत की. बताते चलें कि गंजरी में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अब अंतिम दौर में है.
स्टेडियम में किए गए व्यवस्थाओं को जानने के लिए दोनों वाराणसी पहुंचे. इनके साथ वाराणसी के स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे. जानकारी के मुताबिक वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है. यह 90 फीसदी से ज्यादा बनकर तैयार हो गया है. इसकी फिनिशिंग अंतिम दौर में चल रही है.
संभावना जताई जा रही है कि पहले यहां पर ट्रायल मैच होगा और अगले साल से यहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में वाराणसी दौरे पर आने वाले हैं. यह संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री इसकी सौगात पूरे देश को देंगे.
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