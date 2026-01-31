ETV Bharat / state

आईसीसी टी 20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पहुंची कानपुर, लगे ऑल द बेस्ट टीम इंडिया के नारे

चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा, टीम इंडिया अपना पहला मैच 7 फरवरी 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ खेलेगी.

Published : January 31, 2026 at 3:22 PM IST

कानपुर: आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक ट्रॉफी शनिवार को कानपुर लायी गई. यह ट्रॉफी टूर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आगामी विश्व कप से पहले क्रिकेट प्रशंसकों और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना है.

केडीएमए स्कूल में कुलदीप यादव ने पढ़ाई की थी: कानपुर में बर्रा के केडीएमए इंटरनेशनल स्कूल में टी20 विश्व कप ट्रॉफी का ज़ोरदार स्वागत हुआ. चाइनामैन कुलदीप यादव के कारण यह ट्रॉफी ट्रॉफी को विशेष रूप से बर्रा स्थित KDMA इंटरनेशनल स्कूल में ले जायी गई. यह वही स्कूल है, जहां भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी और क्रिकेट खेलना शुरू किया था.

क्रिकेट फैंस ने इंडिया-इंडिया नारे लगाए: ट्राफी के पहुंचने कपर सैकड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने इंडिया इंडिया नारे लगाए और शुभकामना संदेशों को बैनर पर लिखा. इस मौके पर क्रिकेटर कुलदीप यादव का परिवार और यूपी T20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर भी मौजूद रहे. प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत की कामना की, क्योंकि यह ट्रॉफी पहली बार कानपुर शहर लाई गई है.

छात्र-छात्राएं जोश से लबरेज़ दिखे: जोश कानपुर के बर्रा स्थित केडीएमए स्कूल में बच्चे शनिवार बेसब्री से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही यूपी T20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर अपने हाथों में ट्रॉफी लेकर बच्चों के बीच पहुंचे, तो उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई. इसके बाद ट्रॉफी को मंच पर ले जाया गया. गलनभरी सर्दी में भी छात्रों का जोश कम न हुआ और फिर छात्र ऑल द बेस्ट टीम इंडिया के नारे लगाते रहे.

7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा: यूपी T20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा, कानपुर के लिए ये गर्व का पल है. आज यहां टी 20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंची. 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. उसके पहले आईसीसी की ओर से वर्ल्ड कप को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. जितने खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल थे, उन सभी के स्कूल्स में आईसीसी की ओर से ट्रॉफी टूर का कार्यक्रम तय किया गया है.

कार्यक्रम में कुलदीप के परिजन भी मौजूद रहे: कानपुर के केडीएमए स्कूल में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने पढ़ाई की थी. इसलिए यहां पर ट्रॉफी आई. इस ख़ास मौके पर कुलदीप के परिजन भी मौजूद रहे. वहीं छात्रों से वर्ल्ड कप को लेकर कई सवाल भी किए गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया. मुख्य अतिथि के तौर पर सुधीर शुक्ला, संजय जाटव, मो. तालिब, दिनेश कटियार उपस्थित रहे.

