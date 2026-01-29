ICAR के महानिदेशक मांगीलाल जाट बोले, 'अनुसंधान का अधिकाधिक लाभ मिले किसानों को'
आईसीएआर के महानिदेशक डॉ मांगीलाल जाट ने गुरुवार को बीकानेर में आईसीएआर के सातों संस्थानों का निरीक्षण किया.
Published : January 29, 2026 at 8:46 PM IST
बीकानेर: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ मांगी ल जाट ने कहा कि खेती को उन्नत करने के लिए इस पर हो रहे रिसर्च की धुरी किसान रहे और किसानों को इसका अधिकाधिक लाभ मिले. इसको लेकर वैज्ञानिक प्रयास करें. जाट ने गुरुवार को आईसीएआर के सातों संस्थानों का निरीक्षण किया. वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक दिन पहले बीकानेर आए थे.
जाट ने गुरुवार को बीकानेर में स्थापित आईसीएआर संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मरू क्षेत्रीय परिसर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय क्षेत्रीय केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अश्व उत्पादन परिसर व राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र का भ्रमण व निरीक्षण किया. डॉ जाट ने इस दौरान कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर फोकस करना जरूरी है. ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिले. उन्होंने कहा कि देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि आईसीएआर संस्थान परस्पर बेहतर समन्वय से कृषक हित में और बेहतर अनुसंधान करें.
पशुपालन से लेकर खेती तक जुड़ाव: उन्होंने कहा कि बेहतर फसल उत्पादन और पारंपरिक पशु ऊंट, भेड़, बकरी के केवल दूध उत्पादन ही नहीं, बल्कि अन्य उपयोग के तरीके से लाभदायक पशुपालन के लिए निरंतर शोध करते हुए दोनों के जुड़ाव को लेकर कार्ययोजना बनाएं. ताकि पशुपालन और खेती से किसानों को आय बढ़ोतरी हो सके. इस दौरान जाट ने कहा कि कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत आईसीएआर संस्थान परस्पर बेहतर समन्वय से कृषक हित में काम करें ओर बेहतर स्थानीय परिस्थितीय तंत्र अनुरूप अनुसंधान करें ताकि अनुसंधान का अधिकाधिक लाभ किसानों को मिल सके.
'बदलते जलवायु परिदृश्य में शोध विस्तार जरूरी': उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य में आईसीएआर संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है. बदलते जलवायु परिदृश्य में शुष्क बागवानी व पशुपालन किसानों की आजीविका का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है. शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फल एवं सब्जी फसलें भविष्य में किसानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी. इस दौरान सीआईएएच डॉ जगदीश राणे, निदेशक एनआरसीसी डॉ अनिल कुमार पूनिया सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे. आईसीएआर संस्थानों के भ्रमण व निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगरू डॉ सुमंत व्यास उपस्थित रहे.