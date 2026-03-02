ETV Bharat / state

ICAI का CA फाइनल रिजल्ट: कोटा की धीरांशी को 18वीं व सृष्टि को मिली 23वीं रैंक

कोटा : दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल परीक्षा जनवरी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में कोटा की रहने वाली दो बेटियां टॉपर बनी हैं. इनमें धीरांशी जैन 18वीं रैंक लेकर आई हैं. वहीं, सृष्टि अग्रवाल भी 23वीं टॉपर बनी हैं. धीरांशी कोटा के श्रीनाथपुरम में रहती हैं, जबकि सृष्टि जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली हैं. दोनों ने कोटा का नाम इस परीक्षा में रोशन किया है. परिजनों के साथ-साथ उन्हें इकाई कोटा ब्रांच के अध्यक्ष दीपक सिंघल ने भी बधाई दी है. उनका कहना है कि लगातार मेहनत और डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करने से ये परिणाम आया है.

प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं धीरांशी : धीरांशी का कहना है कि उन्होंने जमकर मेहनत की. सोशल मीडिया से दूर रहीं, फोन का उपयोग भी बंद जैसा ही था. रोज 15 से 17 घंटे पढ़ाई का लक्ष्य था. इस टारगेट को वह रोज पूरा भी करती थीं. परीक्षा के दौरान शादी विवाह से भी दूर रहती थीं. उन्होंने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया. उन्होंने सफलता का मूल मंत्र पढ़ाई को ही बताया है. अपनी सफलता के लिए सही दिशा में प्रयास करना ही बताया है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्रशासनिक सेवाओं में जाने का है और इसकी तैयारी भी शुरू कर रही हैं. धीरांशी जैन श्रीनाथपुरम सेक्टर सी में रहती हैं. उनके पिता अशोक कुमार जैन मुख्य वन संरक्षक वाइल्डलाइफ के ऑफिस में अकाउंटेंट हैं. उनकी मां कमलेश जैन गृहणी हैं, जबकि बड़ी बहन पुनिधि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं. धिरांशी जैन का कहना है कि उन्होंने मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी से ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप 3 साल की है.