CA Exam Pattern 2026 : सीए फाइनल परीक्षा साल में दो बार होगी, ICAI का निर्णय
साल में तीन बार फाइनल परीक्षा करवाने के नए फार्मूले की पहली परीक्षा के बाद भी ICAI का यू-टर्न. जानिए बड़ा अपडेट...
Published : April 9, 2026 at 8:00 PM IST
जोधपुर: साल में तीन बार सीए फाइनल की परीक्षा करवाने की व्यवस्था लागू करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है. 2026 से लागू नया पैटर्न एक ही परीक्षा के बाद वापस ले लिए गया है. अब फिर से पुराना पैटर्न लागू कर दिया है, फिर से सीए फाइनल की परीक्षा मई और नवंबर में ही होगी.
गत वर्ष संस्थान ने साल में तीन बार परीक्षा का पैटर्न बनाया था. इसके तहत इस वर्ष से जनवरी, मई और सितंबर में सीए फाइनल की परीक्षा होनी थी. इसके तहत इस साल पहली बार जनवरी की परीक्षा के तुरंत बाद ही देशभर के विद्यार्थियों में असंतोष उभरने लगा. विद्यार्थियों ने परीक्षा के बीच कम अंतराल से तैयारी में समय की कमी से मानसिक रूप से दबाव की शिकायत संस्थान से की. जिसके बाद संस्थान ने साल में तीन बार परीक्षा कराने के अपने प्रयोग से पीछे हटते हुए फिर से पुराना पैटर्न लागू कर दिया है.
आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल सदस्य धवल कोठारी ने बताया कि साल में तीन बार फाइनल की परीक्षा के पैटर्न में सबसे बड़ी समस्या परिणाम और अगली परीक्षा के बीच बेहद कम समय का अंतर रहा. छात्रों को डेढ़-दो महीने में ही फिर से तैयारी करनी पड़ती थी. इससे मानसिक दबाव बढ़ गया था. इसलिए इसे बदला गया है.
विद्यार्थियों के लिए मानसिक रूप से थकाने वाली थी व्यस्था : सीए फाइनल का परिणाम वैसे भी बहुत कम रहता है. 2025 नवंबर के बाद 2026 जनवरी में नए पैटर्न से परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट मार्च में आया. अब मई में फिर परीक्षा होगी. परिणाम में दो माह का ही अंतराल होने से परीक्षा की तैयारी प्रभावित तो होती है. यह पैटर्न लागू रहता तो छात्रों को मानसिक रूप से थकाने वाला साबित होता. इसे ध्यान में रखते हुए दोबारा से साल में मई और नवंबर में परीक्षा कराने का फैसला किया गया है.
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अभी भी परिणाम 15 से 17 प्रतिशत तक, दबाव बरकरार : चार्टर्ड एकाउंटेंसी की सबसे अहम सीढ़ी सीए फाइनल हमेशा से कठिन परीक्षा मानी जाती रही है. दो दशक पहले यह आंकड़ा महज 2-3 प्रतिशत हुआ करता था. इसके बाद लंबे समय तक इसका परिणाम 10 प्रतिशत के आसपास रहा. विगत कुछ समय से यह बढ़कर 15-17 प्रतिशत तक पहुंचा है. परिणाम में सुधार को देखते हुए संस्थान ने सीए फाइनल की परीक्षा साल में तीन बार कराने का फैसला गत वर्ष अपनी 26वीं काउंसिल बैठक में लिया था.
बनी हुई है सीए की डिमांड : देश में वर्तमान में करीब पांच लाख सीए हैं, लेकिन तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण इस पेशे की मांग लगातार बनी हुई है. पांच लाख में बड़ी संख्या में सीए कॉर्पोरेट जॉब करते हैं. प्रैक्टिस के पेशे में कम आ रहे हैं, जबकि यहां लगातार डिमांड बनी हुई है. साल में तीन बार परीक्षा की व्यवस्था लागू करने के पीछे संस्थान की एक वजह यह भी थी कि इससे सालाना नए सीए की संख्या बढ़ जाएगी.
फाउंडेशन और इंटर की परीक्षा साल में तीन बार ही होगी : आईसीएआई ने साल में तीन बार परीक्षा नहीं कराने का निर्णय केवल सीए फाइनल स्तर पर किया है. सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाएं पहले की तरह साल में तीन बार जनवरी, मई और सितम्बर में ही आयोजित होती रहेंगी. बताया जा रहा है कि इन दोनों स्तरों पर छात्रों की ओर से किसी बड़े विरोध के संकेत नहीं मिले थे. इसलिए पैटर्न यथावत रखा गया है. इसके तहत अब मई में दूसरी परीक्षा होगी.
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आईसीएआई के अध्यक्ष यह बोले : वहीं, जोधपुर आईसीएआई के अध्यक्ष हेमंत लोहिया ने बताया कि यह निर्णय गत वर्ष तीन परीक्षा लागू करने का हुआ था, लेकिन पहले ही परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यह साल में दो बार ही होनी चाहिए. क्योंकि जो बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है, उसे वापस तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से तीन परीक्षा के पीटर्न में एक से डेढ़ महीने का ही समय मिलेगा. इतने कम समय में तैयारी करना आसान नहीं होता है. स्टूडेंट की डिमांड थी कि वे वापस सालाना दो परीक्षा की जाए. हमने भी यही राय दी थी. वैसे भी CA रिजल्ट इतना कठिन होता है कि 100 बच्चों में से 15 बच्चे पास होते हैं. 85 जो फेल हो रहे हैं, उनके लिए यह बड़ी परेशानी बन जाती.