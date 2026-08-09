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आईसी मार्ट केस: फरार बाप-बेटे पर पुलिस ने रखा 10 हजार का इनाम, संपत्ति कुर्की की होगी कार्रवाई

मार्ट के संचालकों पर आरोप था कि उनकी प्रताड़ना से तंग आकर पूजा ने 8 जुलाई की दोपहर को जान दे दी थी.

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आईसी मार्ट केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 10:35 AM IST

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एमसीबी: कोरिया के बैकुंठपुर में 17 साल की पूजा सिंह ने 8 जुलाई को प्राणघातक कदम उठाते हुए घर में जान दे दी थी. जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता को आई मार्ट के संचालक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. प्रताड़ना से तंग आकर और सामाजिक प्रतिष्ठा परिवार की खराब होने के डर से पूजा ने ये घातक कदम उठाया. कोरिया पुलिस ने अबतक कार्रवाई करते हुए राजस्थान से आईसी मार्ट मार्ट के संचालक विनोद वैद को गिरफ्तार किया है. जबकि मामले में 2 और आरोपी पिता-पुत्र अभी भी फरार हैं.

पुलिस ने रखा पिता-पुत्र पर 10 हजार का इनाम

फरार बाप-बेटे की तलाश जारी है. पुलिस ने अब दोनों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 10 हजार कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों के घर की कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी. कोरिया एसपी हरीश राठौर ने पहले दोनों फरार आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 10-10 हजार कर दिया गया है.

कॉस्मेटिक सामान की चोरी का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया है कि आईसी मार्ट संचालकों ने छात्रा पूजा पैकरा पर करीब 1500 के कॉस्मेटिक सामान की चोरी का आरोप लगाया था. आरोप है कि पूजा अपनी छोटी बहन छाया के साथ सामान खरीदने दुकान पहुंची थी. छात्रा और उसकी बहन के दुकान से सामान लेकर बाहर जाने की बात सामने नहीं आई है. आरोप है कि दुकान संचालकों ने दोनों बहनों के साथ बदसलूकी की और पूजा से एक कागज पर सामान की सूची लिखवाकर चोरी स्वीकार करने वाला बयान लिखवाया. दोनों से उस कागज पर हस्ताक्षर भी कराए गए. इसके बाद उनकी स्कूटी भी दुकान संचालक ने अपने पास रख ली.

स्कूटी देने के बदले में मांगे पैसे

मामले की जानकारी मिलने पर पूजा के मामा और एसआई अलंगो दास आईसी मार्ट पहुंचे. आरोप है कि उस समय संचालक ने स्कूटी छोड़ने के बदले 20 हजार की मांग की इसके बाद 8 जुलाई की सुबह पूजा के पिता और पुलिस लाइन बैकुंठपुर में पदस्थ आरक्षक शिवनाथ सिंह पैकरा भी आईसी मार्ट पहुंचे. आरोप है कि उनसे स्कूटी वापस करने के लिए 50 हजार मांगे गए.

मौके से मिला था पूजा पैकरा लिखा नोट

अभी ये विवाद चल रही रहा था कि 8 जुलाई को जब घर पर पूजा के माता पिता नहीं थे तब उसने जान दे दी. मौके से पूजा का एक नोट भी मिला जिसमें उसने माफी मांगते हुए लिखा की उसकी वजह से परिवार को बदनामी झेलनी पड़ रही है. पूजा की मौत के बाद बैकुंठपुर पुलिस ने आईसी मार्ट के संचालक दो भाइयों समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. मामले के मुख्य आरोपी आईसी मार्ट संचालक विनोद वैद, उम्र 50 साल को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया. वहीं जगत कुमार, उम्र 55 साल और उसका बेटा दीपक वैद, उम्र 30 साल अब भी फरार हैं.

संपत्ति कुर्क करने की तैयारी तेज

बैकुंठपुर पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. पुलिस अब आरोपियों की अचल संपत्ति की जानकारी जुटाकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसके लिए पुलिस ने राजस्व विभाग से संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड मांगा है. पूजा पैकरा आत्महत्या मामले की जांच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भी की जा रही है. पुलिस की कार्रवाई के साथ अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया पर भी नजर है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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