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बार-बार पेट खराब होना हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत, IBD के बढ़ रहे मामले, जानें लक्षण और सही उपचार

PGI चंडीगढ़ ने विश्व IBD दिवस पर जागरूकता अभियान शुरू किया. साथ ही पेट संबंधी गंभीर बीमारियों के लक्षणों पर चेताया.

IBD awareness 2026
IBD दिवस पर PGI अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 10:43 AM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़: PGIMER चंडीगढ़ में विश्व आईबीडी दिवस 2026 के मौके पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की ओर से विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच और इलाज के लिए प्रेरित करना और मरीजों व उनके परिवारों को सही जानकारी देना है. इस कार्यक्रम में गैस्ट्रो विशेषज्ञ, डॉक्टर, मरीज और केयरगिवर्स शामिल होंगे.

सामान्य लक्षण समझकर लोग कर रहे बड़ी गलती: आजकल पेट दर्द, बार-बार दस्त लगना, कमजोरी, वजन कम होना और लगातार पेट खराब रहने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. अधिकतर लोग इन्हें सामान्य गैस या खराब खानपान का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. डॉक्टरों के अनुसार यही लक्षण कई बार गंभीर बीमारी IBD का संकेत भी हो सकते हैं. समय रहते जांच न होने पर यह बीमारी धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेती है और मरीज लंबे समय तक परेशान रहता है.

बार-बार पेट खराब होना गंभीर बीमारी का संकेत (ETV Bharat)

खराब लाइफस्टाइल बना रही बीमारी की वजह: विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवनशैली, तनाव, फास्ट फूड और असंतुलित खानपान के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. देर रात तक जागना, बाहर का अधिक खाना, धूम्रपान और लंबे समय तक संक्रमण रहने जैसी आदतें भी इस बीमारी के खतरे को बढ़ाती हैं. डॉक्टरों के अनुसार लोगों में जागरूकता की कमी के कारण मरीज काफी देर से अस्पताल पहुंचते हैं.

क्या है IBD और क्यों है खतरनाक:आईबीडी यानी Inflammatory Bowel Disease पाचन तंत्र और आंतों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है. इसमें आंतों में सूजन आ जाती है, जिससे मरीज को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ती है. यह बीमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत में सूजन और घाव हो जाते हैं, जबकि क्रोहन्स डिजीज में मुंह से लेकर मलद्वार तक पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में सूजन हो सकती है.

बीमारी के पीछे कई कारण जिम्मेदार: डॉक्टरों के अनुसार IBD का सटीक कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई कारण इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं. इनमें इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, परिवार में पहले से बीमारी का इतिहास, तनाव, खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, धूम्रपान और लंबे समय तक पेट संबंधी संक्रमण शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जांच और इलाज बेहद जरूरी है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज: आईबीडी के लक्षण कई बार सामान्य पेट खराब होने जैसे दिखाई देते हैं. बार-बार दस्त लगना, मल में खून आना, पेट में दर्द या मरोड़, कमजोरी, थकान, भूख कम लगना और वजन घटना इसके प्रमुख लक्षण हैं. डॉक्टरों का कहना है कि यदि ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए.

इलाज से बीमारी को किया जा सकता है कंट्रोल: डॉक्टरों के अनुसार IBD पूरी तरह तुरंत खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन सही इलाज और नियमित देखभाल से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इलाज में सूजन कम करने वाली दवाइयां, इम्यून सिस्टम नियंत्रित करने वाली दवाइयां, विशेष डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं. गंभीर मामलों में बायोलॉजिक थेरेपी और कुछ मरीजों को सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है.

"समय पर जांच से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है": पीजीआई की वरिष्ठ डॉक्टर उषा दत्ता ने कहा कि, "आज भी बहुत से लोग आईबीडी के बारे में जागरूक नहीं हैं. कई मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. अगर लोग शुरुआती लक्षणों को समझें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें तो गंभीर दिक्कतों से बचा जा सकता है. हमारा मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है. आईबीडी कोई सामान्य पेट की समस्या नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसके लिए नियमित इलाज और निगरानी जरूरी होती है. समय पर इलाज शुरू हो जाए तो मरीज सामान्य जीवन जी सकता है."

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