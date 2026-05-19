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बार-बार पेट खराब होना हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत, IBD के बढ़ रहे मामले, जानें लक्षण और सही उपचार

IBD दिवस पर PGI अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: PGIMER चंडीगढ़ में विश्व आईबीडी दिवस 2026 के मौके पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की ओर से विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच और इलाज के लिए प्रेरित करना और मरीजों व उनके परिवारों को सही जानकारी देना है. इस कार्यक्रम में गैस्ट्रो विशेषज्ञ, डॉक्टर, मरीज और केयरगिवर्स शामिल होंगे. सामान्य लक्षण समझकर लोग कर रहे बड़ी गलती: आजकल पेट दर्द, बार-बार दस्त लगना, कमजोरी, वजन कम होना और लगातार पेट खराब रहने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. अधिकतर लोग इन्हें सामान्य गैस या खराब खानपान का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. डॉक्टरों के अनुसार यही लक्षण कई बार गंभीर बीमारी IBD का संकेत भी हो सकते हैं. समय रहते जांच न होने पर यह बीमारी धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेती है और मरीज लंबे समय तक परेशान रहता है. बार-बार पेट खराब होना गंभीर बीमारी का संकेत (ETV Bharat) खराब लाइफस्टाइल बना रही बीमारी की वजह: विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवनशैली, तनाव, फास्ट फूड और असंतुलित खानपान के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. देर रात तक जागना, बाहर का अधिक खाना, धूम्रपान और लंबे समय तक संक्रमण रहने जैसी आदतें भी इस बीमारी के खतरे को बढ़ाती हैं. डॉक्टरों के अनुसार लोगों में जागरूकता की कमी के कारण मरीज काफी देर से अस्पताल पहुंचते हैं. क्या है IBD और क्यों है खतरनाक:आईबीडी यानी Inflammatory Bowel Disease पाचन तंत्र और आंतों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है. इसमें आंतों में सूजन आ जाती है, जिससे मरीज को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ती है. यह बीमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत में सूजन और घाव हो जाते हैं, जबकि क्रोहन्स डिजीज में मुंह से लेकर मलद्वार तक पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में सूजन हो सकती है.