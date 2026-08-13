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हाईकोर्ट की दखल के बाद पलटा फैसला, आईबी ऑफिसर हत्याकांड में त्नी समेत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास

एक आरोपी को दोषमुक्त किया: लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश हत्याकांड में करीब 7 साल न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर 76 गवाहों को पेश किया गया था. वहीं मामले में 132 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए. दस्तावेजों को आधार मानते हुए कोर्ट ने हत्या के आरोपी प्रवीण राठौर और शाहरुख को आजीवन कारावास तथा आईबी अधिकारी की पत्नी अनीता मीणा व संतोष निर्मल को 14-14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. न्यायाधीश ने मामले में एक आरोपी फरहान को दोषमुक्त किया था. वहीं प्रवीण राठौर तथा शाहरुख पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया.

झालावाड़: जिले की एससी–एसटी विशिष्ट कोर्ट ने 2018 में आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश हत्याकांड मामले में पुनः सुनवाई करते हुए हत्याकांड से जुड़े हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एससी–एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले में पुनः सुनवाई करते हुए हत्याकांड के दो आरोपियों अनीता मीणा और संतोष निर्मल को 14 -14 वर्ष के कठोर कारवास की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास में बदल दिया. इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं इस मामले में दो आरोपियों को पूर्व में ही कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी.

हाईकोर्ट में जमानत के लिए आरोपियों ने की थी अपील: लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि 14-14 साल की सजा काट रहे आरोपी अनीता मीणा और संतोष निर्मल ने हाईकोर्ट में अपनी सजा को कम करने तथा जमानत के लिए अपील की थी. इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा दोनों आरोपियों की सजा बढ़ाने की अपील की गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए हत्याकांड के बिंदुओं पर पुनः सुनवाई की. हाईकोर्ट ने माना कि दोनों आरोपियों को हत्याकांड में लगाई गई धाराओं व मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर दी गई सजा कम है. इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को पुन सुनवाई के लिए झालावाड़ की एसटी–एससी कोर्ट को रिपोर्ट किया था. लोक अभियोजक ने बताया कि गुरुवार को दोनों आरोपियों की सजा 14-14 वर्ष से बढ़कर आजीवन कारावास में बदल दी है. दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

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अवैध संबंधों के कारण की गई हत्या: लोक अभियोजक ने बताया कि जहां परिजन पूरे मामले को दुर्घटना से जोड़ रहे थे. वहीं पुलिस अनुसंधान के बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था. उन्होंने बताया कि पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर के आईबी अफसर की पत्नी अनिता मीणा से अवैध संबंध थे. जिसकी भनक आईबी अधिकारी को लगने के बाद प्रवीण राठौर और चेतन प्रकाश के बीच झगड़ा होने लगा था. इसके बाद प्रवीण ने चेतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. प्रवीण ने अपने साथियों शाहरुख, संतोष निर्मल और फरहान को अपने साथ लिया और चेतन की हत्या की प्लानिंग करने लगे. पहले आरोपियों ने चेतन का किडनैप किया. उसके बाद एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर उसे मौत के घाट उतार दिया था. परिजन मृतक का शव मिलने पर इसे दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन यह एक हत्या की बहुत गहरी साजिश निकली.

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14 वर्ष के कारावास से नाखुश थे मृतक के परिजन: आईबी अधिकारी हत्याकांड में गत वर्ष दो आरोपियों प्रवीण राठौर व शाहरुख को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस दौरान मृतक चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता मीणा को कोर्ट ने 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया था. इस सजा पर आईबी अधिकारी के परिजनों ने असंतोष जाहिर किया था. वहीं आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही थी. आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अब तक इस पूरे प्रकरण में शामिल चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है.