रांची में IAVPCON-2025 की शुरुआत, पशुओं में रोग की पहचान में AI और डिजिटल पैथोलॉजी की उपयोगिता पर मंथन

झारखंड में IAVPCON-2025 की शुरुआत हो गई है. वेटनरी पैथोलॉजिस्ट के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के पशु चिकित्सक शामिल होंगे.

IAVPCON 2025 In Ranchi
रांची में IAVPCON 2025. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 4:45 PM IST

5 Min Read
रांची: रांची वेटनरी कॉलेज में आज से तीन दिवसीय IAVPCON-2025 की शुरुआत हुई. इसके साथ-साथ राष्ट्रीय सिम्पोजियम का भी आयोजन किया गया है. एसोसिएशन ऑफ वेटरनरी पैथोलोजिस्ट, इंडियन कॉलेज ऑफ वेटरनरी पैथोलोजिस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे IAVPCON-2025 में देश-विदेश के कई प्रख्यात वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट हिस्सा ले रहे हैं.

आयोजन सचिव डॉ. एम के गुप्ता ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और पशु रोग अनुसंधान संस्थानों के 300 से अधिक पशु रोग विज्ञानी अगले तीन दिनों तक शिरकत करेंगे और वे आणविक पैथोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, फार्म और पालतू पशुओं की पैथोलॉजी, टॉक्सिको पैथोलॉजी, इम्यूनो पैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, एवियन पैथोलॉजी, लैब एनिमल, जलीय एवं वन्यजीव पैथोलॉजी के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों, तकनीकों और हालिया प्रगति पर चर्चा करेंगे.

IAVPCON-2025 के विषय में जानकारी देते रांची वेटनरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पैथोलॉजिस्ट्स के 42वें वार्षिक सम्मेलन के तौर पर आज से शुरू हुए कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉ. एम सिबेस्टियन ने पशुओं में होने वाली कई तरह के कैंसर और ब्लड प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की पहचान में AI के उपयोग पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर जानकारी शेयर की.

युवा पशु चिकित्सकों के लिए बेहद खास होगा यह कांफ्रेंस- डॉ. प्रज्ञा

04 से 06 दिसंबर, 2025 तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची वेटेरिनरी कॉलेज के सभागार में आयोजित होने वाले इस कॉन्फ्रेंस को युवा पशु चिकित्सकों के लिए बहुत लाभकारी बताते हुए डॉ. प्रज्ञा प्रिया लकड़ा ने कहा कि अभी दुनिया भर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग बढ़ा है. पशु रोग की जांच और समय पर पहचान करने में कैसे AI अपनी महती भूमिका निभा सकता है इस विषय पर यह कॉन्फ्रेंस हो रहा है. यह कॉन्फ्रेंस न सिर्फ बेहद रोचक होने वाला है, बल्कि यह युवा पशु चिकित्सकों के लिए भी काफी उपयोगी होगा.

डॉ. प्रज्ञा प्रिया लकड़ा कहती हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश जहां के दूरस्थ इलाकों में संसाधनों की कमी है ऐसे में अगर AI के उपयोग से समय रहते रोगों की पहचान कर ली जाए तो बीमार पशुओं को जल्द ठीक किया जा सकता है और इसका लाभ पशुपालकों को भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि ‘परंपरागत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित(AI) डिजिटल पैथोलॉजी के बीच सेतु निर्माण, पशु रोग निदान के लिए एक भविष्यमुखी दृष्टिकोण’ विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी. कार्यक्रम के दौरान इंडियन कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी पैथोलॉजिस्ट्स की वार्षिक बैठक भी होगी.

IAVPCON 2025 In Ranchi
रांची में आयोजित IAVPCON-2025 कॉन्फ्रेंस में शामिल पशु चिकित्सक. (फोटो-ईटीवी भारत)

विदेश से तीन बड़े चिकित्सक जुड़ेंगे कॉन्फ्रेंस में- डॉ. एमके गुप्ता

कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव और रांची वेटनरी कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. एमके गुप्ता ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के तीन प्रोफेसर विभिन्न सत्रों में ऑनलाइन अपनी जानकारी साझा करेंगे. कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ एमके गुप्ता ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू के कुलपति डॉ. बीएन त्रिपाठी सहित देश के भी कई प्रख्यात वेटनरी चिकित्सक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे.

डॉ गुप्ता ने कहा कि पैथोलॉजी पशु चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह सही निदान, उपचार योजना, रोग की निगरानी और रोकथाम का आधार बनती है. आज के रोग विज्ञानी से अपेक्षा की जाती है कि वे आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और अत्याधुनिक इमेजिंग जैसी विधाओं में दक्ष हों, ताकि पशु चिकित्सा प्रैक्टिस की बढ़ती निदान संबंधी मांगों को पूरा किया जा सके. उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में जैव-प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और डिजिटल इमेजिंग में हुए नवाचार और शोध ने पीसीआर, जीन अनुक्रमण, नैनो-सेंसर और एआई-संचालित इमेज विश्लेषण जैसे उपकरणों को जन्म दिया है, जो रोगों का अत्यधिक संवेदनशील और विशिष्ट रूप से, यहां तक कि आणविक स्तर पर भी पता लगाने में सक्षम बनाते हैं.

IAVPCON 2025 In Ranchi
रांची वेटनरी कॉलेज (फोटो-ईटीवी भारत)

पशुओं में भी इंसानों की तरह कैंसर

डॉ एमके गुप्ता ने कहा कि पशुओं में भी इंसानों की तरह कई प्रकार का कैंसर होते हैं और उसका इलाज भी है. लेकिन यहां भी रोग या कैंसर की पहचान समय पर होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि AI और डिजिटल डायग्नोसिस इसमें अहम भूमिका निभा सकता है. उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के दो युवा वैज्ञानिक/पशु चिकित्सक को सम्मानित भी किया जाएगा. तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में आज से 06 दिसम्बर तक कुल आठ सेशन होंगे.

संपादक की पसंद

