रांची में IAVPCON-2025 की शुरुआत, पशुओं में रोग की पहचान में AI और डिजिटल पैथोलॉजी की उपयोगिता पर मंथन

रांची: रांची वेटनरी कॉलेज में आज से तीन दिवसीय IAVPCON-2025 की शुरुआत हुई. इसके साथ-साथ राष्ट्रीय सिम्पोजियम का भी आयोजन किया गया है. एसोसिएशन ऑफ वेटरनरी पैथोलोजिस्ट, इंडियन कॉलेज ऑफ वेटरनरी पैथोलोजिस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे IAVPCON-2025 में देश-विदेश के कई प्रख्यात वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट हिस्सा ले रहे हैं.

आयोजन सचिव डॉ. एम के गुप्ता ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और पशु रोग अनुसंधान संस्थानों के 300 से अधिक पशु रोग विज्ञानी अगले तीन दिनों तक शिरकत करेंगे और वे आणविक पैथोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, फार्म और पालतू पशुओं की पैथोलॉजी, टॉक्सिको पैथोलॉजी, इम्यूनो पैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, एवियन पैथोलॉजी, लैब एनिमल, जलीय एवं वन्यजीव पैथोलॉजी के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों, तकनीकों और हालिया प्रगति पर चर्चा करेंगे.

IAVPCON-2025 के विषय में जानकारी देते रांची वेटनरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पैथोलॉजिस्ट्स के 42वें वार्षिक सम्मेलन के तौर पर आज से शुरू हुए कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉ. एम सिबेस्टियन ने पशुओं में होने वाली कई तरह के कैंसर और ब्लड प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की पहचान में AI के उपयोग पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर जानकारी शेयर की.

युवा पशु चिकित्सकों के लिए बेहद खास होगा यह कांफ्रेंस- डॉ. प्रज्ञा

04 से 06 दिसंबर, 2025 तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची वेटेरिनरी कॉलेज के सभागार में आयोजित होने वाले इस कॉन्फ्रेंस को युवा पशु चिकित्सकों के लिए बहुत लाभकारी बताते हुए डॉ. प्रज्ञा प्रिया लकड़ा ने कहा कि अभी दुनिया भर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग बढ़ा है. पशु रोग की जांच और समय पर पहचान करने में कैसे AI अपनी महती भूमिका निभा सकता है इस विषय पर यह कॉन्फ्रेंस हो रहा है. यह कॉन्फ्रेंस न सिर्फ बेहद रोचक होने वाला है, बल्कि यह युवा पशु चिकित्सकों के लिए भी काफी उपयोगी होगा.

डॉ. प्रज्ञा प्रिया लकड़ा कहती हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश जहां के दूरस्थ इलाकों में संसाधनों की कमी है ऐसे में अगर AI के उपयोग से समय रहते रोगों की पहचान कर ली जाए तो बीमार पशुओं को जल्द ठीक किया जा सकता है और इसका लाभ पशुपालकों को भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि ‘परंपरागत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित(AI) डिजिटल पैथोलॉजी के बीच सेतु निर्माण, पशु रोग निदान के लिए एक भविष्यमुखी दृष्टिकोण’ विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी. कार्यक्रम के दौरान इंडियन कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी पैथोलॉजिस्ट्स की वार्षिक बैठक भी होगी.