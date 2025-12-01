वन भूमि घोटाले के आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित
हजारीबाग विशेष अदालत में वन भूमि घोटाले के आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
Published : December 1, 2025 at 8:27 PM IST
हजारीबाग: जिले में हुए वन भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक और विनय चौबे के अधिवक्ता की बहस एवं दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
अगली सुनवाई 3 दिसंबर को
हजारीबाग के पूर्व डीसी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय (निगरानी) आशा देवी भट्ट के कोर्ट में हुई. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला देने के लिए तीन दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने यह जानकारी दी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला निगरानी वाद संख्या 11/25 से संबंधित है. इससे पूर्व इस मामले में निगरानी विभाग ने पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर भी लिया था. रिमांड पर लेने के बाद इस मामले में निगरानी विभाग के द्वारा उनसे विस्तार से पूछताछ की गई है. यह मामला उनके हजारीबाग डीसी रहते हुए भूमि घोटाला में शामिल रहने से संबंधित है.
आरोपी विनय चौबे की ओर से जमानत याचिका 14 नवंबर 2025 को दायर की गई थी. हजारीबाग एसीबी कोर्ट में पहली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को हुई थी. जहां कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी की मांग की थी. केश डायरी आ जाने के बाद उसका अवलोकन करते हुए और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए अगली तिथि निर्धारित किया है.
