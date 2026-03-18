यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; 3 IAS अधिकारियों का तबादला, लक्ष्मी एन को मिला अतिरिक्त प्रभार
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन. को अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 9:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने बुधवार शाम एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तीन आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है. मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष को ब्रज विकास बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपकर उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है. इसी आदेश के तहत सहारनपुर विकास प्राधिकरण को भी नया उपाध्यक्ष मिल गया है. नियुक्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण करना होगा.
ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के संकेत: माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अभी और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है.
इस प्रशासनिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारना है. मार्च के अंत तक उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे का चेहरा काफी हद तक बदला हुआ नजर आ सकता है.
अधिकारियों की नई तैनाती का विवरण: जारी आदेश के अनुसार, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन. को अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं, सूरज पटेल, जो अब तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, उन्हें उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पद पर स्थानांतरित किया गया है. संतोष कुमार को अब उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पद से हटाकर कार्यकारी निदेशक, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की जिम्मेदारी दी गई है. इन बदलावों से विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है.
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