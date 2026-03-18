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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; 3 IAS अधिकारियों का तबादला, लक्ष्मी एन को मिला अतिरिक्त प्रभार

यूपी में तीन आईएएस अफसरों का ट्रांसफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने बुधवार शाम एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तीन आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है. मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष को ब्रज विकास बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपकर उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है. इसी आदेश के तहत सहारनपुर विकास प्राधिकरण को भी नया उपाध्यक्ष मिल गया है. नियुक्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण करना होगा. ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के संकेत: माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अभी और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है. ट्रांसफर का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)