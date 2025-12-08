ETV Bharat / state

बिहार के 13 जिलों के DM बदले गए, देखें पूरी लिस्ट

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुल 13 जिलों के डीएम बदले गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी किया है.

औरंगाबाद, मधेपुरा DM का तबादला : औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री को बेगूसराय का डीएम बनाया गया है. मधेपुरा के डीएम तरनजोत सिंह को स्थानांतरित कर पश्चिम चम्पारण, बेतिया का डीएम बनाया गया है.

अरवल, कटिहार के जिलाधिकारी बदले गए : शिवहर के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को सिवान का डीएम नियुक्त किया गया है. अरवल की डीएम अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार जिला पदाधिकारी बनाया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी लिस्ट (ETV Bharat)

शिवहर, सारण, अररिया के डीएम का हुआ तबादला : आईएएस प्रतिभा रानी को शिवहर का जिला पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण (छपरा) का जिला पदाधिकारी बनाया गया है. खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक विनोद दूहन को अररिया का डीएम बनाया गया है.