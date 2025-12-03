ETV Bharat / state

SIR में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण, IAS टीना डाबी ने 45 BLO सुपरवाइजर को किया सम्मानित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि शुरू में लगता था कि एसआईआर कार्यक्रम सबसे बड़ा चैलेंज साउथ राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान में आएगा. खास तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्र सबसे बड़ा चेलेंज होगा, लेकिन वहां के कलेक्टर ओर ईआरओ के साथ ही बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर ने इस चेलेंज को एक अवसर के रूप में लिया. आज जो जिले टॉप सूची में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर जिले वेस्टर्न राजस्थान से हैं. उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी और पूरी बाड़मेर निर्वाचन टीम को बधाई देते हुए कार्य की सराहना की.

बाड़मेर : बाड़मेर जिला राजस्थान का वह दुर्गम इलाका है, जहां छितराई हुई आबादी है. लोग ढाणियों में दूर-दूर रहते हैं. एक बूथ के मतदाता कई किलोमीटर तक में फैले हुए हैं. जब भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्यक्रम शुरू किया तो प्रशासन के लिए इसको समय पर निष्पादित करना चुनौती थी. बाड़मेर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में एसआईआर का कार्य तीव्र गति के साथ निरंतर प्रगति पर है. हालांकि, डिजिटाइजेशन कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करके प्रदेश में बाड़मेर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. इसके चलते जिले के 45 बीएलओ सुपरवाइजर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एसआईआर में रेगिस्तानी जिले बाड़मेर ने निर्धारित समय से पहले डिजिटाइजेशन का शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है. बाड़मेर जिला रेगिस्तानी इलाका है, इन दुर्गम परिस्थितियों में भी बीएलओ का हौसला कम नहीं हुआ. इस कार्य को करने में अपनी पूरी क्षमता से लगे हुए हैं, जिसका परिणाम है कि डिजिटाइजेशन का शत प्रतिशत जबकि मैपिंग का 97 फीसदी कार्य पूर्ण हो गया है. शेष कार्य निरंतर प्रगति पर है. उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 बीएलओ सुपरवाइजर को प्रतीक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.

जयपुर में 8 विधानसभा में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन : जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चौमूं सहित जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है. यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने मंगलवार को दी. जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि जयपुर जिले में 97 फीसदी से अधिक परिगणना प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल पर्यवेक्षक सीताराम यादव और बस्सी निर्वाचन क्षेत्र के कंचन बाबू मीणा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. मतदाता स्वयं अपना परिगणना प्रपत्र https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अथवा प्रदान किए गए QR Code को स्कैन कर ऑनलाइन भर सकते हैं.

चौमूं एसडीएम का वीडियो आया सामने : जयपुर जिले की चौमूं विधानसभा क्षेत्र ने 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर पहला स्थान हासिल किया. इस उपलब्धि के बाद चौमूं एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने सभी बीएलओ को डिनर पार्टी दी और जश्न मनाया. इस जश्न में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ बीएलओ के साथ जमकर नाचे. एसआईआर का काम समय से पहले पूरा करने पर एसडीएम ने सभी अधिकारियों और बीएलओ को सम्मानित भी किया.