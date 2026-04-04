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टोंक की नई जिला कलेक्टर टीना डाबी बोलीं- आमजन को राहत पहली प्राथमिकता

टोंक : जिला कलेक्टर के रूप में टीना डाबी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता आमजन को राहत देना है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संपर्क परिवाद से जुड़े मामलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करके आमजन को राहत दी जा सके, इसपर फोकस है. सरकार की लगभग दो दर्जन से ज्यादा फ्लैगशिप योजनाओं और संपर्क परिवाद, विकसित ग्राम और विकसित वार्ड अभियान पर पूरा फोकस रहेगा.

टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि राजस्थान संपर्क पर दर्ज परिवादों का त्वरित एवं क्वालिटी डिस्पोजल उनकी प्राथमिकता रहेगी. राज्य सरकार की ओर से चल रहे 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान' के तहत जिले के योजनाबद्ध विकास का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि जिले के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके. गुड गवर्नेंस के लिए राज्य सरकार की 25 फ्लैगशिप स्कीम से आमजन को राहत पहुंचाकर और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा.