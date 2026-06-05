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पीएम मोदी का हिमाचल के इस अफसर पर भरोसा बरकरार, PMO में दी एक साल की एक्सटेंशन

पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में सोलर मैन के नाम से मशहूर हिमाचल के इस होनहार अफसर को अपना सलाहकार नियुक्त किया. मई 2022 में पीएम ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया और ये कार्यकाल दो साल का था. इसके बाद साल 2024 में उन्हें फिर से दो साल के लिए इसी पद पर नियुक्त किया गया. तरुण कपूर का दूसरा सेवा काल भी 10 जून 2026 को पूरा होने जा रहा है. मगर इससे पहले ही तरुण कपूर को फिर 1 साल का विस्तार दे दिया गया है. उल्लेखनीय है कि तरुण कपूर नवंबर 2021 में केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए. पीएम मोदी कपूर की कार्य क्षमता के कायल हैं. ऐसे में रिटायर होने के बाद तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई.

शिमला: हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले रिटायर्ड IAS अधिकारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा बरकरार है. 1987 बैच के हिमाचल कैडर के इस अफसर को PMO में सलाहकार के तौर पर एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में तरुण कपूर को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में भारत सरकार के सचिव के रैंक और स्केल पर एक साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है. अब शिमला के रहने वाले रिटायर्ड IAS अधिकारी तरुण कपूर भारत के सबसे शक्तिशाली दफ्तर में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे. इसी महीने 10 जून को उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही तरुण कपूर को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है.

तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं. यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सोलर एनर्जी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए हिमाचल कैडर के रिटायर्ड IAS तरुण कपूर को चुना. तरुण कपूर का एनर्जी सेक्टर में काम करने का अच्छा-खासा अनुभव है. शिमला के रहने वाले तरुण कपूर के पिता राज्य बिजली बोर्ड में सेवारत थे. उनकी शिक्षा शिमला व पालमपुर में हुई है. तरुण कपूर विश्वविख्यात नाथपा-झाकड़ी जलविद्युत परियोजना में भी निदेशक कार्मिक के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. एनर्जी सेक्टर में इसी विशाल अनुभव के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने तरुण कपूर को अपनी टीम में शामिल किया. दिलचस्प बात है कि तरुण कपूर को सोलन मैन के नाम से ख्याति मिली है.

पीएम का सोलर एनर्जी से आत्मनिर्भर होने का सपना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही देश की एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं. फरवरी 2024 में एक नई योजना भी शुरू की गई. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है. हिमाचल में सोलर एनर्जी को लेकर काफी काम हुआ है. पूर्व में डबल इंजन सरकार के समय जब हिमाचल में भाजपा सरकार सत्ता में थी तो दूरस्थ इलाकों में जहां बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई बाधित हो जाती थी, वहां सोलर एनर्जी पहुंचाई गई. वर्तमान सरकार भी सोलर एनर्जी कांसेप्ट को आगे ले जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना बिजली बिल शून्य करना है और इस को साकार करने के लिए सोलर मैन तरुण कपूर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है.

ऊर्जा क्षेत्र में तरुण कपूर का अच्छा खासा अनुभव

तरुण कपूर ने खुद इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पढ़ाई की है. वे हिमाचल में सरकारी सेवा के दौरान राज्य के ऊर्जा विभाग के निदेशक, हिमाचल पावर कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, केंद्र की मिनी नवरत्न कंपनी सतलुज जलविद्युत निगम के निदेशक (कार्मिक) के साथ ही हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन में भी प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल चुके हैं. यही नहीं, देश में सोलर एनर्जी के भविष्य को लेकर तरुण कपूर ने ही एक ब्लू प्रिंट भी तैयार किया था. तरुण कपूर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से नवंबर 2021 को रिटायर हुए थे. पीएम नरेंद्र मोदी तरुण कपूर की कार्यक्षमता से भली-भांति परिचित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि भारत ने 2016 में एक लक्ष्य तय किया था. ये लक्ष्य साल 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत, गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का था, लेकिन भारत ने इसे नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया था. सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रहा है. तरुण कपूर इसी दिशा में पीएमओ का सहयोग कर रहे हैं.