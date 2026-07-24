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प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह की बढ़ी जिम्मेदारी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्य सचिव अपनी नई टीम तैयार करेंगे. कुछ सीनियर अधिकारियों को मंत्रालय से बाहर भेजा जा सकता है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया की कमान संभालने के बाद मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुखवीर सिंह की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह को अन्य विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है.

1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद अब नए सिरे से प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहे हैं. मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने के पहले तक अशोक वर्णवाल के पास लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास और आयुक्त खाद्य सुरक्षा के पद थे. जिसे अब आईएएस सुखबीर सिंह को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है. अब सुखवीर सिंह पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव पद के साथ इन विभागों की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे.

हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही नए सिरे से मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बदला जा सकता है. सुखवीर सिंह को सौंपे गए विभाग किसी दूसरे आईएएस अधिकारी को दिए जाएंगे. जल्द ही अधिकारियों की नई पदस्थापना की जाएगी. माना जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग डॉ. राजेश राजौरा को मंत्रालय से बाहर पदस्थ किया जा सकता है. क्योंकि राजौरा 1990 बैच के आईएएस हैं और मुख्य सचिव वर्णवाल से सीनियर हैं. राजौरा भी मुख्य सचिव पद की रेस में थे, वे मई 2027 में रिटायर होंगे.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित

उधर ओरछा हेरिटेज विजन की तरह हेरिटेज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान को जमीन पर उतारने की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है. इसमें मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव संस्कृति, नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव वन, लोक निर्माण विभाग के आयुक्त के अलावा पुरातत्व विभाग के आयुक्त को भी रखा गया है.