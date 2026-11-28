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विला खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: निजी कंपनी को फायदा पहुंचाकर कम कीमत पर विला खरीद से जुड़े मामले में आईएएस शिखर अग्रवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिल पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम प्रकृति का है और इस स्तर पर यह अदालत उसमें दखल देना उचित नहीं समझती. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शिखर अग्रवाल को छूट दी है कि वह अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष ही प्रार्थना करें. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह मामले की जल्द सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शिखर अग्रवाल की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए.