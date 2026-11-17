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IAS Shikhar Agrawal Row : विला प्रकरण में ACB कार्रवाई के खिलाफ शिखर अग्रवाल पहुंचे हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: विला खरीद प्रकरण में की जा रही एसीबी जांच के खिलाफ एपीओ चल रहे आईएएस शिखर अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ 19 नवंबर को सुनवाई करेगी.