IAS Shikhar Agrawal Row : विला प्रकरण में ACB कार्रवाई के खिलाफ शिखर अग्रवाल पहुंचे हाईकोर्ट
एसीबी जांच के खिलाफ एपीओ चल रहे आईएएस शिखर अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
Published : November 17, 2026 at 7:32 PM IST
जयपुर: विला खरीद प्रकरण में की जा रही एसीबी जांच के खिलाफ एपीओ चल रहे आईएएस शिखर अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ 19 नवंबर को सुनवाई करेगी.
याचिका में कहा गया कि मामले में गत 27 अक्टूबर को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी. उसके अगले ही दिन याचिकाकर्ता को एपीओ कर दिया गया. वहीं, 30 अक्टूबर को राज्य सकरार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत एसीबी को विस्तृत जांच की अनुमति दी गई. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण का जवाब लिए बिना ही जांच की मंजूरी दी गई है.
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जांच की अनुमति देने में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रकिया बेहद जल्दबाजी में कदम उठाकर दी है. याचिका में यह भी कहा गया कि अजबगढ़ रिसॉर्ट के पास वैध सीटीई और सीटीओ है. इसके अलावा करोडों के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने मंजूरी दी थी. याचिका के साथ स्टे प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि याचिका के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
यह है पूरा मामला : आईएएस शिखर अग्रवाल ने स्वयं और अपनी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर सहित अन्य परिवार के लोगों के नाम गोयल फैशंस प्राइवेट लि. कंपनी से साल 2023 से साल 2026 के बीच उदयपुर के बुझडा स्थित रिसोर्ट में बीस कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में बीस विला खरीदे थे. आरोप है कि इस सपत्तियों की कुल कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपए दर्शाई गई है, जबकि इनका बाजार मूल्य काफी ज्यादा है.
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मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार इन संपत्तियों की खरीद के तत्काल बाद उसी कंपनी को करीब 1.80 करोड रुपए सालाना लीज पर दिया गया है. आईएएस शिखर अग्रवाल पर आराप है कि जिस दिन अलवर के विला की रजिस्ट्री कराई गई, उसी दिन वित्त विभाग ने संबंधित कंपनी के प्राजेक्ट को रिप्स के तहत विशेष रियायती पैकेज और टैक्स छूट देने के आदेश जारी किए.