26 दिन की विदेश यात्रा और विवादों के 'भंवर' में 'शिखर', एपीओ, एसीबी में मुकदमा दर्ज, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
एसीबी की जांच में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम पर कुल 64 विला खरीदे गए.
Published : November 20, 2026 at 1:40 PM IST
जयपुर : आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर इन दिनों राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासत तक चर्चा में बने हुए हैं. एक ही कंपनी से 64 विला खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, हाईकोर्ट से भी फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर भी एपीओ चल रही हैं. अब सबकी नजर एसीबी के अगले कदम पर है. एसीबी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
एफआईआर के अनुसार, शिखर अग्रवाल ने इस साल की शुरुआत में उदयपुर कलेक्टर रहते हुए बूझड़ा गांव में अनंता रिसॉर्ट के नाम से पर्यटन परियोजना के लिए कृषि भूमि संपरिवर्तन और शर्तों में ढील दी. वहीं, साल 2023 और 2026 में प्रदूषण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार होने के दौरान उन्होंने स्वीकृतियों की शर्तों में ढील दी और संबंधित कंपनी को विशेष वित्तीय पैकेज देने के भी आरोप हैं. पहले शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के नाम ढाई साल में 40 विला एक ही कंपनी से कम दाम में खरीदने का मामला सामने आया. एसीबी की जांच में सामने आया कि उन्होंने हाल ही में अपने दो बेटों के नाम पर जयपुर स्थित अनंता रिसोर्ट्स में भी 24 विला बहुत कम कीमत पर खरीदे हैं. अनंता रिसोर्ट्स गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट है. शिखर अग्रवाल 17 अक्टूबर को विदेश यात्रा पर गए थे और 11 नवंबर को वापस लौटे.
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27 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट के बाद गर्माया मामला : आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल का नाम पिछले दिनों तब विवाद में आया जब 27 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर ढाई साल में 40 विला कम कीमत पर खरीदे गए हैं. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने 3 अक्टूबर, 2023 को बूझड़ा (उदयपुर) स्थित अनंता रिसोर्ट्स में अपने और पत्नी के नाम पर 10-10 विला 15-15 लाख रुपए में खरीदे. ये विला उसी दिन पार्पेच्युअल लीज डीड पर कंपनी को वापस सौंप दिए गए. वहीं, अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसोर्ट्स में भी 20 विला अपने, पत्नी, बेटों और सास-ससुर के नाम पर 14 से 16.50 लाख रुपए की दर से खरीदे गए.
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28 अक्टूबर को हुए एपीओ, 30 को जांच की मंजूरी : गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनंता रिसोर्ट्स प्रोजेक्ट में ढाई साल में 40 विला खरीदने का मामला तूल पकड़ने लगा, तो सरकार ने 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया. वहीं, 31 अक्टूबर को उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया गया. इस बीच 30 अक्टूबर को सरकार ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को विस्तृत जांच की मंजूरी दी. इसकी अगली कड़ी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर पड़ताल शुरू की. एसीबी ने विभागों से रिकॉर्ड मांगा.
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विदेश से लौटे, खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा : शिखर अग्रवाल 17 अक्टूबर को विदेश गए थे. इस बीच विला खरीद मामले का खुलासा हुआ और विवाद लगातार बढ़ता गया. वे 11 नवंबर को जयपुर पहुंचे और कार्मिक विभाग में ज्वाइनिंग दी. उन्होंने एसीबी को जवाब देने के साथ ही 17 नवंबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने खिलाफ चल रही जांच रोकने की मांग की. हालांकि, हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को अपने आदेश में जांच रोकने की मांग खारिज कर दी और सरकार से तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी. इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनकी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.
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18 को एफआईआर, प्रारंभिक आरोप माने प्रमाणित : प्राथमिक जांच के दौरान सामने आए आरोपों की जांच में एसीबी ने आरोप प्रमाणित मनाते हुए शिखर अग्रवाल के खिलाफ 18 नवंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया. इस एफआईआर में गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड के मुकुंदशरण गोयल और संजय गोयल के भी नाम हैं. एसीबी की जांच में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम पर कुल 64 विला खरीदे गए. इनमें से 24 विला बेटों के नाम पर 15 अक्टूबर, 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में खरीदे गए. जांच में सामने आया कि यह विला 11-11 लाख रुपए में खरीदे गए. जबकि प्रोजेक्ट के ब्रोशर में एक विला की कीमत करीब 59 लाख रुपए हैं.
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1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं शिखर अग्रवाल : शिखर अग्रवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं. पहले वे त्रिपुरा कैडर में तैनात थे. बाद में राजस्थान कैडर में आए. उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. शिखर अग्रवाल राजस्थान सरकार में कई अहम पदों पर रहे. एपीओ होने से पहले वे उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के पद पर थे. इससे पहले वे मुख्यमंत्री कार्यालय में एसीएस रहे. उन पर उदयपुर कलेक्टर और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में तैनाती के दौरान गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को नियमों की अनदेखी कर फायदा पहुंचाने के आरोप हैं.