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26 दिन की विदेश यात्रा और विवादों के 'भंवर' में 'शिखर', एपीओ, एसीबी में मुकदमा दर्ज, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ( Source - X handle Shikhar Agrawal )

जयपुर : आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर इन दिनों राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासत तक चर्चा में बने हुए हैं. एक ही कंपनी से 64 विला खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, हाईकोर्ट से भी फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर भी एपीओ चल रही हैं. अब सबकी नजर एसीबी के अगले कदम पर है. एसीबी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.