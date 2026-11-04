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शिखर अग्रवाल मामला: यूडीएच मंत्री ने कहा,' जरूरी हुआ, तो सीबीआई जांच करवाएंगे', डिप्टी सीएम ने कही ये बात

विजेता खिलाड़ियों का अवार्ड देते अतिथि ( ETV Bharat Kota )

कोटा : प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा दशहरा मेले के दौरान चंबल केसरी दंगल के समापन समारोह में पहुंचे. उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार दिए. इस प्रतियोगिता में अलवर के साहिल खान चंबल केसरी चुने गए. वहीं हनुमानगढ़ की मोनिका महिला कुश्ती विजेता रही. मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम और यूडीएच मंत्री ने खेलों और आईएएस शिखर अग्रवाल मामले पर बयान दिए.