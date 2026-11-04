शिखर अग्रवाल मामला: यूडीएच मंत्री ने कहा,' जरूरी हुआ, तो सीबीआई जांच करवाएंगे', डिप्टी सीएम ने कही ये बात
सीएम भजनलाल शर्मा के पूर्व सीएम गहलोत पर टिप्पणी मामले पर बैरवा ने कहा कि जो आरोप लगाए हैं, वह सब के सामने हैं.
Published : November 4, 2026 at 8:41 PM IST
कोटा : प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा दशहरा मेले के दौरान चंबल केसरी दंगल के समापन समारोह में पहुंचे. उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार दिए. इस प्रतियोगिता में अलवर के साहिल खान चंबल केसरी चुने गए. वहीं हनुमानगढ़ की मोनिका महिला कुश्ती विजेता रही. मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम और यूडीएच मंत्री ने खेलों और आईएएस शिखर अग्रवाल मामले पर बयान दिए.
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि खेलों का स्तर पहले बिगड़ा हुआ था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, खेलो इंडिया से लेकर कई नई स्कीम लाई गई. जिसके बाद ही खेलों का स्तर सुधरा है और अब यह इतने वर्षों में काफी ऊंचा हुआ है. हम इसे और आगे ले जाने वाले हैं. प्रदेश में भी इसे आगे बढ़ाएंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिप्पणी मामले के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई हमला नहीं है, जो आरोप लगाए हैं, वह सब के सामने हैं. दूसरी तरफ शिखर अग्रवाल मामले में बैरवा ने कहा कि मामले में जांच चल रही है. विपक्ष के सीबीआई इंक्वारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी एजेंसीज स्वतंत्र रूप से कम कर रही हैं.
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यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चली बयानबाजी पर कहा कि फैसला जनता जनार्दन ही करेगी. शिखर अग्रवाल के मामले को लेकर एसीबी में रिपोर्ट दर्ज की है. आवश्यकता हुई, सीबीआई जांच के लिए भी राज्य सरकार प्रयास करेगी. एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आजादी के पहले ही वोट चोरी कांग्रेस ने कर दी थी. अंग्रेजी हुकूमत के समय 1946 ब्रिटिश अकाउंट क्राउन ने कहा था कि हम जल्द ही भारत को छोड़कर जाने वाले हैं और सत्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे. इस चुनाव में कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय अधिवेशन में किस प्रकार की वोट चोरी हुई थी? पूरी दुनिया जानती है.
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साहिल चंबल केसरी, तो मोनिका हाड़ी रानी चंबल केसरी : राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया कि पुरुष फ्री स्टाइल चंबल केसरी में अलवर के साहिल खान ने फाइनल मुकाबले में भरतपुर के दीपक को कड़े संघर्ष के बाद 3-1 से हराकर 'चंबल केसरी' का खिताब अपने नाम किया. दीपक द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि खुशपाल और राहुल जाट ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया.
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महिलाओं के वर्ग में हनुमानगढ़ की मोनिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भीलवाड़ा की क्षीरजा गुर्जर को 3-0 से पराजित कर 'हाड़ी रानी चंबल केसरी' का खिताब जीता. इस वर्ग में मनीषा माली और योगिता तोमर तृतीय स्थान पर रहीं. इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को नकद राशि के साथ विशेष रूप से 5-5 किलो घी और प्रत्येक प्रतिभागी को 1 किलो घी दिया गया. इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, महापौर अनुसुइया गोस्वामी और आयुक्त नगर निगम ओम प्रकाश मेहरा समेत कई अतिथि मौजूद रहे.
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