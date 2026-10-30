IAS शिखर अग्रवाल एपीओ प्रकरण: पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों पर BJP का पलटवार, रामलाल बोले- कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस की दिल्ली रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि यह रैली केवल राहुल गांधी की जिद का नतीजा है.
Published : October 30, 2026 at 9:02 PM IST
जयपुर: आईएएस शिखर अग्रवाल के एपीओ प्रकरण को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जवाबदेही तय करने और पूरे मामले की सीबीआई-ईडी से जांच कराने की मांग के बाद भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता, बल्कि जिस पार्टी की सरकार होती है, अधिकारी उसके अधीन काम करते हैं.
भाजपा प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि भजनलाल सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है. पिछले दस वर्षों में जितनी अभियोजन स्वीकृतियां नहीं दी गईं, उससे अधिक स्वीकृतियां मौजूदा सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में दी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने जैसे ही शिखर अग्रवाल से जुड़ा प्रकरण आया, तत्काल अधिकारी को एपीओ कर दिया गया. अब मामले की जांच प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी और जांच पूरी होने पर 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा.
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शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता चाहते हैं कि बिना जांच और प्रक्रिया के तुरंत सजा सुना दी जाए. किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तथ्यों और जांच के आधार पर होनी चाहिए. रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह हमेशा भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी रही है और अब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है.
दिल्ली रैली पर भी निशाना: रामलाल शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस की 1 नवंबर को प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ रैली पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि रैली को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा और इसमें केवल कांग्रेस कार्यकर्ता ही जुटेंगे. उन्होंने इसे राहुल गांधी की जिद की रैली बताते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे. रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान से रैली में एक लाख कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन उनके मुताबिक प्रदेश से एक हजार कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी मुश्किल है.
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