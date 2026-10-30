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IAS शिखर अग्रवाल एपीओ प्रकरण: पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों पर BJP का पलटवार, रामलाल बोले- कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आईएएस शिखर अग्रवाल के एपीओ प्रकरण को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जवाबदेही तय करने और पूरे मामले की सीबीआई-ईडी से जांच कराने की मांग के बाद भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता, बल्कि जिस पार्टी की सरकार होती है, अधिकारी उसके अधीन काम करते हैं.