पालकी से विदाई वाली कलेक्टर की नगर निगम से छुट्टी, आखिर कहां हो गई चूक
आईएएस संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त के पद से हटाकार वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:58 PM IST
भोपाल: सिवनी कलेक्टर रह चुकीं आईएएस संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त का पदभार संभाले अभी एक साल ही पूरा हुआ था कि सरकार ने उनका तबादला कर दिया. उन्हें वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है. खास बात यह है कि जिस अधिकारी को सिवनी में अच्छे काम के लिए स्टाफ और जनता ने पालकी पर बैठाकर विदाई दी थी, उन्हें भोपाल में एक साल के भीतर ही नगर निगम से विदा होना पड़ा. ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका कार्यकाल इतना छोटा रहा. सीलिंग की कार्रवाई, जनप्रतिनिधियों से टकराव, करंट से युवक की मौत या फिर निगम के भीतर चल रही खींचतान उनके तबादले की वजह रही.
रविवार को संभाला था प्रभार, इसी दिन विदाई
संस्कृति जैन ने 5 अक्टूबर 2025 को रविवार के दिन भोपाल नगर निगम आयुक्त का पदभार संभाला था. अब 18 अक्टूबर 2026 को रविवार के दिन ही उनके तबादले का आदेश जारी हुआ. बता दें कि वर्ष 1970 में गठित नगर निगम भोपाल की वह 46वीं आयुक्त थीं. उनसे पहले दो महिला अधिकारी भी इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी थीं. इस तरह वह निगम की तीसरी महिला आयुक्त थीं. हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा.
सीलिंग अभियान से बढ़ी व्यापारियों की नाराजगी
बता दें कि आईएएस संस्कृति जैन के कार्यकाल में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सीलिंग अभियान की रही. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए. शहर में हजारों प्रतिष्ठान कार्रवाई के दायरे में आए और कई जगह दुकानें व प्रतिष्ठान सील किए गए. इस कार्रवाई से व्यापारियों की नाराजगी भी बढ़ती गई. कई बाद में मुख्यमंत्री ने डा. मोहन यादव ने भी सरकार की तरफ से हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कार्रवाई फिर तेज हो गई.
निगम आयुक्त पहले ही दे चुके थे चेतावनी
बता दें कि नगर निगम में आयुक्त और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी भी कई बार सामने आई. महापौर परिषद की बैठकों से लेकर निगम परिषद तक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे. इधर, वार्डों की समस्याओं, विकास कार्यों और कार्रवाई से जुड़े मामलों में पार्षदों ने नाराजगी जताई. इसके अलावा 19 अगस्त को निगम परिषद की बैठक में संस्कृति जैन की गैरमौजूदगी पर जमकर हंगामा हुआ था. प्रश्नकाल के दौरान आयुक्त की कुर्सी खाली देखकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी नाराज हो गए थे. उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि आसंदी की अपनी मर्यादा होती है. साथ ही चेतावनी दी थी कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना परमानेंट विदाई हो जाएगी. इसके बाद उनका तबादला होने से इस बयान की भी चर्चा होने लगी.
भाजपा पार्षद के निर्माण पर कार्रवाई से गरमाई राजनीति
संस्कृति जैन के कार्यकाल में आनंद नगर में नगर निगम की दुकानों के ऊपर किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी विवादों में रही. दरअसल, मामला भाजपा पार्षद से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से गरमा गया. वहीं पार्षद की ओर से निर्माण की अनुमति होने का दावा किया गया, जबकि निगम ने निर्माण को नियम विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की. इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया कि निगम की कार्रवाई को जनप्रतिनिधि किस तरह ले रहे थे. नियमों के पालन को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद सामने आए.
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करंट से युवक की मौत ने भी खड़े किए सवाल
वरिष्ठ पत्रकार अजय द्विवेदी के अनुसार "सितंबर महीने में डीबी माल के सामने बिजली के पोल से करंट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद नगर निगम की विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे थे. वहीं जांच के बाद निगम के विद्युत अमले पर कार्रवाई की गई. इस घटना ने शहर में लगे बिजली के पोलों की सुरक्षा और उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया. हालांकि इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई, लेकिन शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगम को जवाब देना पड़ा. यह मामला भी उनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में शामिल रहा."
पारदर्शिता और वफादारी नहीं आई लोगों को रास
आरटीआई कार्यकर्ता नितिन सक्सेना के अनुसार "संस्कृति जैन सरकारी कामकाज में पारदर्शिता पर जोर देती थीं. वह टीएल और समीक्षा बैठकों के मिनट्स निगम के पोर्टल पर अपलोड कराने लगी थीं, ताकि आम लोगों को प्रशासनिक फैसलों की जानकारी मिल सके." सक्सेना का दावा है कि संस्कृति जैन औचक निरीक्षण करती थीं और शनिवार को भी कार्यालय पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनती थीं. कई बार रास्ते में भी नागरिकों की शिकायतें सुनने लगती थीं.
उनके अनुसार इस कार्यशैली से उन अधिकारियों को परेशानी हो रही थी, जिनके जनप्रतिनिधियों से सीधे संबंध थे. सक्सेना ने निगम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ को भी संस्कृति जैन के तबादले की एक वजह बताया. साथ ही दावा किया कि निगम आयुक्त के तबादले के पीछे उनका पूर्व मुख्य सचिव का करीबी होना भी मामन जा रहा है.