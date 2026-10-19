ETV Bharat / state

पालकी से विदाई वाली कलेक्टर की नगर निगम से छुट्टी, आखिर कहां हो गई चूक

पालकी से विदाई वाली कलेक्टर की नगर निगम से छुट्टी ( ETV Bharat )

भोपाल: सिवनी कलेक्टर रह चुकीं आईएएस संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त का पदभार संभाले अभी एक साल ही पूरा हुआ था कि सरकार ने उनका तबादला कर दिया. उन्हें वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है. खास बात यह है कि जिस अधिकारी को सिवनी में अच्छे काम के लिए स्टाफ और जनता ने पालकी पर बैठाकर विदाई दी थी, उन्हें भोपाल में एक साल के भीतर ही नगर निगम से विदा होना पड़ा. ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका कार्यकाल इतना छोटा रहा. सीलिंग की कार्रवाई, जनप्रतिनिधियों से टकराव, करंट से युवक की मौत या फिर निगम के भीतर चल रही खींचतान उनके तबादले की वजह रही.

रविवार को संभाला था प्रभार, इसी दिन विदाई