मतदाता सूची पुनरीक्षण: राजस्थान में IAS रोहिणी भाजीभाकरे बनीं विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक
भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित आठ प्रमुख राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की.
Published : December 12, 2025 at 6:59 PM IST
जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने प्रमुख राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य शामिल हैं. राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अवलोकन के लिए IAS रोहिणी भाजीभाकरे को विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि रोहिणी भाजीभाकरे (IAS) राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अवलोकन के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त की गई हैं. उन्होंने बताया कि SROs ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे इन राज्यों में सप्ताह में दो दिन उपस्थित रहेंगी.
SIR की प्रक्रिया का अवलोकन: SROs राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी राजनीतिक दलों के राज्य तथा जिला स्तर के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगी. SROs यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) के साथ भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से बैठकें करेंगी कि संपूर्ण प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण ढंग से पूरी हो. SROs SIR की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगी ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो.
