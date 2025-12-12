ETV Bharat / state

मतदाता सूची पुनरीक्षण: राजस्थान में IAS रोहिणी भाजीभाकरे बनीं विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक

जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने प्रमुख राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य शामिल हैं. राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अवलोकन के लिए IAS रोहिणी भाजीभाकरे को विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि रोहिणी भाजीभाकरे (IAS) राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अवलोकन के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त की गई हैं. उन्होंने बताया कि SROs ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे इन राज्यों में सप्ताह में दो दिन उपस्थित रहेंगी.