जालौन में स्वतंत्रता दिवस समारोह; फिर से चर्चा में आए IAS रिंकू सिंह राही, जानें क्या है कारण
उरई कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार सुबह करीब 9 बजे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 7:33 AM IST
जालौन: स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उरई कलेक्ट्रेट सभागार में IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही के ने कुछ ऐसा कहा, जिससे फिर से चर्चा में आ गए हैं. इस संबंध में उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि ETV भारत इस कथित बयान या वीडियो की पुष्टि नहीं करता.
वायरल वीडियो में IAS रिंकू सिंह राही कथित तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों पर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के परिवार, उनके निजी जीवन और देश के लिए किए गए त्याग का जिक्र किया. हालांकि, सामने आए वीडियो का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं है और उनके बयान का आधिकारिक स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आया है.
किसानों के शोषण पर भी सवाल पर राही ने कथित संबोधन में अंग्रेजों के शासन के दौरान किसानों के शोषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि किसानों का शोषण केवल अंग्रेज अधिकारियों ने किया या स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की भी इसमें भूमिका थी.
उन्होंने पटवारी का उदाहरण देते हुए कहा कि पटवारी तो इसी देश का व्यक्ति था. सवाल उठाया कि क्या अंग्रेज कलेक्टर ने सीधे पटवारी से कहा था कि किसानों का शोषण करो. उन्होंने कहा कि कई बार कर्मचारी अपने अधिकारियों के सामने खुद को बेहतर साबित करने और लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्रवाई करते थे.
IAS रिंकू सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल क्रांतिकारियों के त्याग का उदाहरण देते हुए सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के परिवार का जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके माता-पिता नहीं थे, क्या उनके अपने सपने और जिंदगी नहीं थी. इसके बाद भी उन्होंने देश के लिए शहीद होने का रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि उनके त्याग और देश के लिए कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता.
राही वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में सभी लोग शामिल नहीं थे. देश का हर व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था. शुरुआती दौर में आंदोलन से जुड़े लोगों की संख्या कम थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे. हालांकि बाद में कुछ लोगों के भीतर देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और वह व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए.
राही ने वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाए करीब 30 से 35 साल पुराने एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक मामले का चलना व्यवस्था की गंभीर समस्या है. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करने वालों ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि स्वतंत्र भारत में भी किसी नागरिक का मामला दशकों तक चलता रहेगा.
उरई कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार सुबह करीब 9 बजे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव राज, एडीएम नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, डीपीआरओ राम अयोध्या प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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