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जालौन में स्वतंत्रता दिवस समारोह; फिर से चर्चा में आए IAS रिंकू सिंह राही, जानें क्या है कारण

जालौन: स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उरई कलेक्ट्रेट सभागार में IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही के ने कुछ ऐसा कहा, जिससे फिर से चर्चा में आ गए हैं. इस संबंध में उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि ETV भारत इस कथित बयान या वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

वायरल वीडियो में IAS रिंकू सिंह राही कथित तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों पर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के परिवार, उनके निजी जीवन और देश के लिए किए गए त्याग का जिक्र किया. हालांकि, सामने आए वीडियो का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं है और उनके बयान का आधिकारिक स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आया है.

किसानों के शोषण पर भी सवाल पर राही ने कथित संबोधन में अंग्रेजों के शासन के दौरान किसानों के शोषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि किसानों का शोषण केवल अंग्रेज अधिकारियों ने किया या स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की भी इसमें भूमिका थी.

उन्होंने पटवारी का उदाहरण देते हुए कहा कि पटवारी तो इसी देश का व्यक्ति था. सवाल उठाया कि क्या अंग्रेज कलेक्टर ने सीधे पटवारी से कहा था कि किसानों का शोषण करो. उन्होंने कहा कि कई बार कर्मचारी अपने अधिकारियों के सामने खुद को बेहतर साबित करने और लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्रवाई करते थे.

IAS रिंकू सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल क्रांतिकारियों के त्याग का उदाहरण देते हुए सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के परिवार का जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके माता-पिता नहीं थे, क्या उनके अपने सपने और जिंदगी नहीं थी. इसके बाद भी उन्होंने देश के लिए शहीद होने का रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि उनके त्याग और देश के लिए कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता.