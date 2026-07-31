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IAS रामसुभग सिंह को फिर मिला एक्सटेंशन का सुख, दो साल के लिए और बने रहेंगे CM के प्रधान सलाहकार

शिमला: करीब आठ लाख बेरोजगार युवाओं वाले प्रदेश में हिमाचल सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अफसर रामसुभग सिंह को फिर से दो साल का सेवा विस्तार दिया है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ये एक्सटेंशन दो साल के लिए है. इस एक्सटेंशन की टम्र्स एंड कंडीशंड अलग से जारी की जाएंगी. उनकी नियुक्ति पहली अगस्त 2026 से प्रभावी मानी जाएगी.

रामसुभग सिंह इस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को उर्जा से जुड़े मामलों में सलाहकार के रूप में सेवाएं देते हैं. रामसुभग सिंह अधिकांश समय दिल्ली में रहकर उर्जा संबंधी मामलों में सरकार के पक्ष को लेकर संबंधित मंत्रालयों में चर्चा करते हैं. किशाऊ बांध से लेकर बीबीएमबी विवाद को सुलझाने और सर्वमान्य हल के लिए वे प्रयासरत हैं.

मुख्य सचिव रह चुके हैं रामसुभग सिंह

रामसुभग सिंह हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव रहे हैं. वे वर्ष 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के समय वे राज्य के मुख्य सचिव थे. पूर्व की जयराम सरकार के समय एक विवाद के बाद उन्हें जुलाई 2022 में मुख्य सचिव पद से हटाया गया था. बाद में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई. रामसुभग सिंह को पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार में विशेष मुख्य सचिव बनाया था. बाद में सेवानिवृत होने पर उन्हें सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार उर्जा के पद पर एक्सटेंशन दी गई. रामसुभग सिंह उर्जा मामलों के जानकार हैं. लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें पड़ौसी राज्यों के साथ बीबीएमबी सहित अन्य उर्जा संबंधी मसलों पर उपयोगी मानते हैं. यही कारण है कि उन्हें बार-बार एक्सटेंशन दी जा रही है.