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IAS रामसुभग सिंह को फिर मिला एक्सटेंशन का सुख, दो साल के लिए और बने रहेंगे CM के प्रधान सलाहकार

रामसुभग सिंह हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव भी रहे हैं. वे वर्ष 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

RAMSUBHAG SINGH GETS EXTENSION
रामसुभग सिंह (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:09 PM IST

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शिमला: करीब आठ लाख बेरोजगार युवाओं वाले प्रदेश में हिमाचल सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अफसर रामसुभग सिंह को फिर से दो साल का सेवा विस्तार दिया है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ये एक्सटेंशन दो साल के लिए है. इस एक्सटेंशन की टम्र्स एंड कंडीशंड अलग से जारी की जाएंगी. उनकी नियुक्ति पहली अगस्त 2026 से प्रभावी मानी जाएगी.

रामसुभग सिंह इस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को उर्जा से जुड़े मामलों में सलाहकार के रूप में सेवाएं देते हैं. रामसुभग सिंह अधिकांश समय दिल्ली में रहकर उर्जा संबंधी मामलों में सरकार के पक्ष को लेकर संबंधित मंत्रालयों में चर्चा करते हैं. किशाऊ बांध से लेकर बीबीएमबी विवाद को सुलझाने और सर्वमान्य हल के लिए वे प्रयासरत हैं.

मुख्य सचिव रह चुके हैं रामसुभग सिंह

रामसुभग सिंह हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव रहे हैं. वे वर्ष 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के समय वे राज्य के मुख्य सचिव थे. पूर्व की जयराम सरकार के समय एक विवाद के बाद उन्हें जुलाई 2022 में मुख्य सचिव पद से हटाया गया था. बाद में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई. रामसुभग सिंह को पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार में विशेष मुख्य सचिव बनाया था. बाद में सेवानिवृत होने पर उन्हें सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार उर्जा के पद पर एक्सटेंशन दी गई. रामसुभग सिंह उर्जा मामलों के जानकार हैं. लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें पड़ौसी राज्यों के साथ बीबीएमबी सहित अन्य उर्जा संबंधी मसलों पर उपयोगी मानते हैं. यही कारण है कि उन्हें बार-बार एक्सटेंशन दी जा रही है.

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सेवा विस्तार की अधिसूचना (NOTIFICATION)

एक्सटेंशन पर भाजपा ने उठाए सवाल

इधर, धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने रामसुभग सिंह को फिर से एक्सटेंशन दिए जाने पर तंज कसा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पन्ने पर रामसुभग सिंह को एक्सटेंशन दिए जाने वाले आदेश की कॉपी लगाकर व्यवस्था पतन शीर्षक से तंज कसा है. वहीं, भाजपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय कई गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार एक ही व्यक्ति को बार-बार सेवा विस्तार दे रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गोलमाल छिपा हुआ है, जिसका जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है. कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है. प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें भ्रष्टाचार के तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ने की बातें सामने आई हैं. ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री के सबसे करीबी सलाहकार को लगातार सेवा विस्तार देना संदेह को और गहरा करता है. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस निर्णय की वास्तविक आवश्यकता क्या थी और क्या हिमाचल प्रदेश में कोई सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं था.

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