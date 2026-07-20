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यूपी की IAS की एमपी में धाक, कर्मचारी प्रतिभा पाल का नाम सुन आते हैं ऑन टाइम दफ्तर

शहरों को अव्वल बनाने वाली आईएएस प्रतिभा पाल का अनुशासन. कर्मचारी समय पर आते हैं दफ्तर, कामकाज की लापरवाही छूमंतर. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

IAS PRATIBHA PAL EMPLOYEES RULES
यूपी की IAS की एमपी में धाक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 1:23 PM IST

7 Min Read
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सागर: आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में कामकाज का माहौल ऐसा रहता है कि ना तो कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचते है और ना ही कामकाज समय पर निपटाते हैं. लेकिन कोई तेजतर्रार अधिकारी आ जाए, तो ऐसे लापरवाह और लेटलतीफ कर्मचारियों की मानो शामत आ जाती है. ऐसा ही कुछ नजारा आजकल सागर जिले के दफ्तरों में देखने मिल रहा है.

दरअसल, सागर जिला कलेक्टर के तौर पर जबसे आईएएस प्रतिभा पाल की पदस्थापना हुई है, तब से यहां के सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी चाक चौबंद रहते हैं कि कब कलेक्टर मैडम आ जाए और क्लास ले लें. कुछ ही दिनों में उन्होंने जिले के कई दफ्तरों में औचक निरीक्षण करके ना सिर्फ गैर हाजिर कर्मचारियों को दंड दिया. बल्कि काम में लापरवाह कर्मचारियों को तो वेतन काटने और संस्पेंड करने जैसी सजा दी है. इसका असर ये हो रहा है कि अब सरकारी दफ्तरों में पहुंचने वाले आमजनों को समय पर कर्मचारी दफ्तर में मिलते हैं और हर काम समयसीमा से होता है.

शहरों को अव्वल बनाने वाली आईएएस प्रतिभा पाल का अनुशासन (ETV Bharat)

कौन हैं आईएएस प्रतिभा पाल
यूपी के बरेली के एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन और इतिहास में पीजी करने वाली प्रतिभा पाल का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ. पढ़ाई में हमेशा प्रतिभावान रही प्रतिभा पाल 2012 बैच की आईएएस अफसर हैं. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बना लिया और 2012 में उनका सपना पूरा भी हुआ. जब यूपीएससी में उनका आईएएस के तौर पर चयन हुआ. उनकी पहचान सख्त कार्यशैली और संवेदनशील अफसर के तौर पर है.

कर्मचारियों के लिए सख्त तो जनता के लिए संवेदनशील
जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल की बात करें, तो सागर में कलेक्टर के रूप में उन्होंने 14 अप्रैल 2026 को पदभार ग्रहण किया था. महज तीन महीने के भीतर उनकी कार्यशैली की, जहां सागर की जनता तारीफ करती नजर आती है. तो यहां के कर्मचारी उनकी सख्ती और कामकाज में समयबद्धता को लेकर सजग और सतर्क नजर आते हैं.

इन तीन महीनों में उन्होंने जिले में प्रशासनिक कसावट पर जोर दिया है, जहां वो हर कामकाज का मौके पर पहुंचकर जायता लेती है. वहीं, दूसरी तरफ कभी भी किसी भी सरकारी दफ्तर में अचानक पहुंच जाती है. उनके पहुंचते ही गैरहाजिर या समय पर ना पहुंचने वाले कर्मचारियों की मानो शामत आ जाती है. इतना ही नहीं, वो कब कौन सा रिकार्ड मांग ले और कब कौन सी फाइल देखने लगे. ऐसे में समय पर काम ना करने वाले कर्मचारियों को सख्त सजा मिलती है.

लोग भी हुए प्रतिभा पाल की कार्यशैली के मुरीद (ETV Bharat)

औचक निरीक्षणों से कलेक्टर ने चौंकाया
सागर जिला मुख्यालय के दफ्तरों का तो कुछ दिनों में ये आलम हो गया है कि हर कर्मचारी अधिकारी समय पर दफ्तर पहुंच रहा है और अपने कामकाज को समय पर निपटा रहा है. पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सीएमएचओ, डीईओ दफ्तर, जिला पंचायत और यहां तक एक दिन तो अपने दफ्तर की सभी शाखाओं का निरीक्षण कर डाला है.

सीएमएचओ दफ्तर पहुंची तो मिले आधे कर्मचारी गैरहाजिर
19 जून को सुबह-सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि, कलेक्टर मेडम अचानक सीएमएचओ कार्यालय पहुंच जाएगी. दफ्तर शुरू होने के बाद जब कलेक्टर प्रतिभा पाल अचानक सीएमएचओ कार्यालय पहुंची, तो हड़कंप मच गया. दफ्तर के 42 में से 21 कर्मचारी गैर हाजिर थे. उन्होंने तत्काल सीएमएचओ को सभी गैरहाजिर कर्मचारियों को नोटिस देने और 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए.

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कर्मचारी प्रतिभा पाल का नाम सुन आते हैं ऑन टाइम दफ्तर (ETV Bharat)

पीएम श्री स्कूल का निरीक्षण
23 जून को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अचानक सीहोरा स्थित पीएमश्री विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. शिक्षकों के अटैचमेंट पर नाराजगी जतायी और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए. वहीं बच्चों के साथ चर्चा में बताया कि हर प्रतियोगी परीक्षा की सफलता की नींव 6 वीं से 12 वीं तक की किताबें होती है.

कलेक्टर कार्यालय और सीईओ दफ्तर का औचक निरीक्षण
9 जुलाई को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपने ही कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. लापरवाही पर सहायक ग्रेड-3 निलंबित, रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एसओपी और रोस्टर लागू करने के निर्देश दिए. नकल और रिकार्ड शाखा में पेंडेंसी पर नाराजगी जतायी और लोकसेवा ऑपरेटर को रोजाना हाजिरी देने और लंबित मामलों का विवरण दर्ज करने हिदायत दी. इसी दिन कलेक्टर अचानक जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गयी, जहां उन्होंने सभी शाखाओं के कामकाज गहन समीक्षा की. उन्होंने विभागीय योजनाओं को गति देने पर जोर दिया और सभी शाखाओं की फाइलों और रिकार्ड का अवलोकन किया.

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औचक निरीक्षणों से कलेक्टर ने चौंकाया (ETV Bharat)

डीईओ कार्यालय का औचक निरीक्षण
कलेक्टर प्रतिभा पाल 15 जुलाई को अचानक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण पहुंच गयी. जहां उन्होंने शासकीय कामकाज में शिथिलता बरतने पर तीन को नोटिस, पाठ्यपुस्तक वितरण में गंभीर ढिलाई पर प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस और शिक्षकों के लंबित स्वत्वों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए.

सागर कलेक्टर के पहले कहा संभाली जिम्मेदारी
कलेक्टर प्रतिभा पाल की बात करें, तो सागर में पद स्थापना के पहले उन्होंने कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई है. सागर के पहले वो रीवा में कलेक्टर थी. इसके पहले नगर निगम आयुक्त इंदौर रही और इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में अहम पदों पर काम किया है, जिनमें एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ जैसे पद पर जिम्मेदारी निभाई. उनकी पहचान प्रशासनिक सुधार और जनसेवा के लिए समर्पित अधिकारी की है. कोविड-19 के दौरान बेहतर प्रबंधन के लिए उनके कामकाज को सराहना मिली.

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अधिकारियों के साथ प्रतिभा पाल (ETV Bharat)

सख्त प्रशासन और संवेदनशील महिला
प्रतिभा पाल की जहां प्रशासनिक हलकों में सख्त प्रशासन की छवि है. तो आमजनता के बीच वे संवेदनशील अधिकारी के तौर पर देखी जाती है. प्रतिभा पाल फाइलों के निपटारे में कड़क हैं और कामकाज में लेटलतीफी उन्हें पसंद नहीं है. वहीं फुर्सत में कविताएं लिखने का शौक रखती हैं. विशेषकर स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल प्रशासन में उनका विभिन्न पदों पर रहते हुए सक्रिय योगदान रहा है. वे कड़े लेकिन संवेदनशील प्रशासनिक निर्णयों के लिए जानी जाती हैं. सख्त अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर देती है. आम जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश के साथ नवाचार और टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देती है.

भाजपा के मीडिया पैनेलिस्ट रिशांक तिवारी ने बताया कि, ''कलेक्टर प्रतिभा पाल की सक्रियता और संवेदनशीलता ने सागर जिले के लोगों का दिल जीतने का काम किया है. उनकी कार्यशैली और सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समयबद्धता पर जोर देने के कारण जिले की जनता काफी खुश है. दफ्तरों में कर्मचारी समय पर पहुंचते हैं. काम समयसीमा में होता है. ऐसे में जनता को परेशान नहीं होना पड़ता है.''

रास्ते में गाड़ी से उतरकर सुनती हैं पीड़ा
शिवसेना के उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने भी कलेक्टर प्रतिभा पाल की तारीफ की है. उन्होंने कहा, ''प्रतिभा पाल की कार्यशैली काफी अच्छी है. पहले के कलेक्टर कई दिनों तक दफ्तर ही नहीं आते थे. लेकिन प्रतिभा पाल सुबह 10:30 बजे ही दफ्तर पहुंच जाती हैं. औचक निरीक्षण करती हैं. उनकी सबसे खास बात है कि अगर रास्ते में किसी किसान या गरीब की पीड़ा दिखती है तो गाड़ी से उतरकर उनकी बात सुनती हैं और समस्या का निदान करती हैं. अच्छे अधिकारियों की हमारा संगठन हमेशा सराहना करता है."'

Last Updated : July 20, 2026 at 1:23 PM IST

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