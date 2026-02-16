ETV Bharat / state

IAS प्रतीक जैन ने संभाला GMVN MD का चार्ज, कहा- चारधाम यात्रा से पहले रिवाइव करेंगे रेट

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले पर्यटन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में 2018 बैच के आईएएस अधिकारी प्रतीक जैन ने गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) के प्रबंध निदेशक (MD) का कार्यभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए निगम की व्यवस्थाओं, सुविधाओं और राजस्व मॉडल में व्यापक सुधार किए जाएंगे.

चारधाम यात्रा से पहले रेट होंगे रिवाइज: जीएमवीएन के तहत संचालित गेस्ट हाउस, टूरिस्ट रेस्ट हाउस और ट्रांजिट कैंपों के किराए शीतकालीन यात्रा के दौरान 50 फीसदी कम किए गए थे. जिसके बाद लंबे समय से पुनरीक्षण की प्रतीक्षा में थे. अब नए एमडी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा से पहले रेट रिवाइज करने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि किराया संरचना को बाजार दरों और बढ़ती संचालन लागत के अनुरूप अपडेट किया जाएगा. ताकि, निगम की आय में वृद्धि हो सके और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

जीएमवीएन कर रहा खास तैयारी: हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं. ऐसे में जीएमवीएन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. रेट रिवाइज के साथ-साथ कमरों के अपग्रेडेशन, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने एवं स्वच्छता मानकों पर विशेष ध्यान देने की योजना भी बनाई जा रही है.

बैठक लेते जीएमवीएन एमडी प्रतीक जैन (फोटो- ETV Bharat)

व्यवस्थाओं को किया जाएगा सुदृढ़: प्रतीक जैन ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. बताया जा रहा है कि चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के यात्रा रूट पर स्थित जीएमवीएन की संपत्तियों की मरम्मत, पेंटिंग व आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का कार्य तेजी से कराया जाएगा.

निगम का फोकस इस बार 'बेहतर अनुभव, बेहतर प्रबंधन' पर रहेगा. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजिटल ट्रैकिंग, अग्रिम बुकिंग और शिकायत निवारण तंत्र को भी और प्रभावी बनाया जाएगा.