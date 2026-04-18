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झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों को मिले नए उपायुक्त

झारखंड सरकार ने 17 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है.

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झारखंड मंत्रालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 8:58 AM IST

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रांची: झारखंड में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने एक साथ 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन करते हुए कई जिलों में नए उपायुक्तों की नियुक्ति की है. इस फैसले को शासन-प्रशासन में कसावट और विकास कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कुछ अधिकारियों को सचिवालय, आयोग, जेएसएलपीएस, कॉरपोरेशन, पर्षद से हटाकर जिलों की कमान दी गई है.

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

राजीव रंजन को जमशेदपुर, संदीप कुमार को लातेहार, अनन्य मित्तल को गढ़वा, कर्ण सत्यार्थी को गुमला और मेधा भारद्वाज को पाकुड़ का उपायुक्त बनाया गया है. लोकेश मिश्रा को गोड्डा, शशि प्रकाश सिंह को देवघर, उत्कर्ष गुप्ता को कोडरमा और हेमंत सती को हजारीबाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मनीष कुमार को चाईबासा, ऋतुराज को रामगढ़, रवि आनंद को चतरा और दीपक कुमार दुबे को साहिबगंज का उपायुक्त बनाया गया है.

वहीं, दिलीप प्रताप सिंह को पलामू, सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी, संदीप कुमार मीणा को लोहरदगा और आलोक कुमार को जामताड़ा का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है. सरकार के इस व्यापक फेरबदल से प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है. माना जा रहा है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिलों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकेंगी.

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