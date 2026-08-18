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छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों के तबादले, सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

2011 बैच के IAS अधिकारी रिमिजियस एक्का, जो नगरीय प्रशासन एवं विकास के संचालक हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है. साथ ही उन्हें मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उनके जल जीवन मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को मिशन संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा.

2011 बैच के IAS अधिकारी भोसकर विलास संदिपान, जो छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के संबंध में सहमति प्रदान की है. उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद इफ्तत आरा को नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा.

2011 बैच के IAS अधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, जो वर्तमान में कांकेर जिले के कलेक्टर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है.

2006 बैच के IAS अधिकारी भुवनेश यादव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव हैं और वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं. अब उन्हें उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

2005 बैच की IAS अधिकारी आर. संगीता, जो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव थीं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है.

1999 बैच के IAS अधिकारी सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है. वे वर्तमान में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं. इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास है. आदेश के मुताबिक उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विभागों और पदों में बड़ा फेरबदल किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कुल 23 अधिकारियों के पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार से जुड़े बदलाव किए गए हैं. सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं और विभिन्न विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है.





रणबीर शर्मा बने गरियाबंद कलेक्टर

2012 बैच के IAS अधिकारी रणबीर शर्मा, जो संचालक समाज कल्याण के पद पर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक गरियाबंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है.





जगदीश सोनकर को खाद्य विभाग में नई जिम्मेदारी

2013 बैच के IAS अधिकारी जगदीश सोनकर, जो प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के पद पर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.





कुंदन कुमार बने कांकेर कलेक्टर

2014 बैच के IAS अधिकारी कुंदन कुमार, जो मुंगेली के कलेक्टर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कांकेर जिले का कलेक्टर बनाया गया है.





अमृत विकास तोपनो को मुंगेली की कमान

2014 बैच के IAS अधिकारी अमृत विकास तोपनो, जो वर्तमान में सक्ती जिले के कलेक्टर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुंगेली जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है.





जयश्री जैन बनीं सक्ती कलेक्टर

2016 बैच की IAS अधिकारी जयश्री जैन, जो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सक्ती जिले का कलेक्टर बनाया गया है.





तुलिका प्रजापति को कबीरधाम की जिम्मेदारी

2016 बैच की IAS अधिकारी तुलिका प्रजापति, जो मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कबीरधाम जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है.





भगवान सिंह उइके को सामान्य प्रशासन विभाग में जिम्मेदारी

2016 बैच के IAS अधिकारी भगवान सिंह उइके, जो गरियाबंद जिले के कलेक्टर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है.





हिना अनिमेष नेताम को अतिरिक्त प्रभार

2016 बैच की IAS अधिकारी हिना अनिमेष नेताम, जो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की संचालक हैं, उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.





गोपाल वर्मा को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जिम्मेदारी

2016 बैच के IAS अधिकारी गोपाल वर्मा, जो कबीरधाम जिले के कलेक्टर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.





गजेंद्र सिंह ठाकुर को समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार

2019 बैच के IAS अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर, जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग में उप सचिव हैं, उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ संचालक, समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.





तनुजा सलाम बनीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर

2019 बैच की IAS अधिकारी तनुजा सलाम, जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की कलेक्टर पदस्थ किया गया है.





रोमा श्रीवास्तव को सरगुजा जिला पंचायत की जिम्मेदारी

2020 बैच की IAS अधिकारी रोमा श्रीवास्तव, जो मंत्रालय में उप सचिव हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा के पद पर पदस्थ किया गया है.





आकांक्षा शिक्षा खलखो को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी

2020 बैच की IAS अधिकारी आकांक्षा शिक्षा खलखो, जो जिला पंचायत नारायणपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.





लीना कोसम बनीं दुर्ग नगर निगम की आयुक्त

2020 बैच की IAS अधिकारी लीना कोसम, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है.



सौमिल रंजन चौबे बने पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक

2021 बैच के IAS अधिकारी सौमिल रंजन चौबे, जो कृषि विभाग में उप सचिव हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल के पद पर पदस्थ किया गया है. आदेश में पर्यटन मंडल के इस असंवर्गीय पद को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है.





बीरेंद्र बहादुर पंचभाई को बिलासपुर में नई जिम्मेदारी

2021 बैच के IAS अधिकारी बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, जो अपर कलेक्टर नारायणपुर हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.





विवेक आचार्य की सेवाएं मूल विभाग को वापस

2006 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी विवेक आचार्य, जो पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक थे, उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग यानी वन विभाग को वापस कर दी गई हैं.





बड़ा प्रशासनिक बदलाव, कई जिलों में बदले कलेक्टर

इस आदेश से राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है. नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, समाज कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन समेत कई विभागों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. वहीं कांकेर, मुंगेली, सक्ती, कबीरधाम, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जैसे जिलों में भी कलेक्टर स्तर पर बदलाव किया गया है.