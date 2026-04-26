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बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला, बदले गए राज्यपाल के प्रधान सचिव

बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. राज्यपाल के प्रधान सचिव भी बदले गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

IAS officers transferred in Bihar
बिहार में आईएएस अफसरों का तबादला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 8:56 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने आज पहली बार कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. गोपाल मीणा को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी और राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथु को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है.

IAS officers transferred in Bihar
राज्यपाल के प्रधान सचिव भी बदले गए (ETV Bharat)

2007 बैच के भरतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा को राज्यपाल का नया सचिव बनाया गया है. गोपाल मीणा जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.

वही, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है.

मोहम्मद सोहेल जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार में ही बने रहेंगे. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के अधिकारी और कृषि विभाग में विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार को लखीसराय का डीएम बनाया गया है.

सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है. 24 तारीख को उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया है और उसके बाद आईएएस अधिकारियों के तबादला को लेकर यह बड़ा फैसला है. ऐसे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तबादले होने के आसार हैं.

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