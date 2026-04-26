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बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला, बदले गए राज्यपाल के प्रधान सचिव

2007 बैच के भरतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा को राज्यपाल का नया सचिव बनाया गया है. गोपाल मीणा जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी और राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथु को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है.

वही, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है.

मोहम्मद सोहेल जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार में ही बने रहेंगे. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के अधिकारी और कृषि विभाग में विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार को लखीसराय का डीएम बनाया गया है.

सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है. 24 तारीख को उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया है और उसके बाद आईएएस अधिकारियों के तबादला को लेकर यह बड़ा फैसला है. ऐसे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तबादले होने के आसार हैं.

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