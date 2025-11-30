ETV Bharat / state

बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

सीके अनिल भूमि सुधार विभाग में प्रधान सचिव: बिहार राज्य योजना परिषद में सीके अनिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है.

पटना: बिहार में एनडीए का सरकार बनते ही पहली बार बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. रविवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी की गयी है. मिहिर कुमार सिंह को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया है. मिहिर कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग में थे और उन्हें अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग की भी जिम्मेवारी मिली हुई थी लेकिन अब विकास आयुक्त के रूप में काम करेंगे.

कुंदन कुमार को बड़ी जिम्मेदारी: कुंदन कुमार जो बिहार भवन नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे, उन्हें उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है. कुंदन कुमार अगले आदेश तक स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली, निवेश आयुक्त मुंबई, मुख्य कार्यपालक अधिकारी बिहार फाउंडेशन, प्रबंध निदेशक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा पटना, प्रबंध निदेशक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.

कार्तिकेय धनजी को राहत: बी कार्तिकेय धनजी को लघु संसाधन संसाधन विभाग के सचिव को उद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. वाणिज्य कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी गृह विभाग पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. उनके पास सचिव स्वास्थ्य विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है.

बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना (ETV Bharat)

दरभंगा कमिशनर को अतिरिक्त प्रभार: दरभंगा परमंडल के आयुक्त कौशल किशोर को अगले आदेश तक मुजफ्फरपूर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त राज कुमार को परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत के बाद फिर से सरकार बनाने के बाद पहली बार वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बड़े स्तर पर फेरबदल की है.