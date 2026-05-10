बिहार में 11 IAS अधिकारियों का तबादला, स्वास्थ्य विभाग का सचिव बने कुमार रवि
बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है. पढ़ें..
Published : May 10, 2026 at 5:33 PM IST
पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने आज एक बार फिर से कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. साथ ही कई अधिकारियों को मिले अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. सम्राट चौधरी की सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्वास्थ्य विभाग ऊर्जा विभाग जल संसाधन विभाग पर्यटन विभाग सहित कई विभागों में बड़े उलटफेर किया है.
कई आईएएस का तबादला: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंद किशोर को अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एचआर श्रीनिवास को अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर तबादला किया गया है. अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी कर दिया गया है.
संतोष कुमार मल्ल को नया जिम्मा: 1997 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. वहीं, संतोष कुमार मल्ल जांच आयुक्त सामान प्रशासन विभाग पटना और विशेष कार्य पदाधिकारी स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
लोकेश सिंह पर्यटन विभाग में सचिव: 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है. वहीं, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय और सचिव साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुंदन कुमार को स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली और निवेश आयुक्त मुंबई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है.
कुमार रवि बने स्वास्थ्य सचिव: 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमार रवि को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाकर स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है. कुमार रवि संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे. कुमार रवि नालंदा से आते हैं और नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते हैं. अब निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिला है तो उसकी जिम्मेदारी कुमार रवि को दी गई है.
मद्य निषेध विभाग के सचिव का ट्रांसफर: 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय यादव को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से हटाकर ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है. वहीं इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह को अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली में पद स्थापित किया गया है, मनोज सिंह को आयुक्त मुंबई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
वहीं, 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव चंद्रशेखर सिंह को जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है. इन्हें सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार के साथ अध्यक्ष पूर्ण निर्माण निगम लिमिटेड और मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रजनीश कुमार सिंह को महान निरीक्षक कर एवं सुधार सेवाएं पटना के पद पर स्थापित किया गया है. इनके पास बिहार विकास मिशन में अपर निदेशक प्रभाव भी रहेगा.
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