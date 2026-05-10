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बिहार में 11 IAS अधिकारियों का तबादला, स्वास्थ्य विभाग का सचिव बने कुमार रवि

बिहार में आईएएस का तबादला ( ETV Bharat )

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने आज एक बार फिर से कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. साथ ही कई अधिकारियों को मिले अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. सम्राट चौधरी की सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्वास्थ्य विभाग ऊर्जा विभाग जल संसाधन विभाग पर्यटन विभाग सहित कई विभागों में बड़े उलटफेर किया है. कई आईएएस का तबादला: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंद किशोर को अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एचआर श्रीनिवास को अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर तबादला किया गया है. अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी कर दिया गया है. संतोष कुमार मल्ल को नया जिम्मा: 1997 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. वहीं, संतोष कुमार मल्ल जांच आयुक्त सामान प्रशासन विभाग पटना और विशेष कार्य पदाधिकारी स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. लोकेश सिंह पर्यटन विभाग में सचिव: 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है. वहीं, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय और सचिव साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुंदन कुमार को स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली और निवेश आयुक्त मुंबई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है.