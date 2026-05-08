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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पुष्पा साहू बनीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव, रोक्तिमा यादव को नई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने आईएएस अफसरों का तबादला किया है. जानिए किन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.

Administrative Reshuffle in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 7:52 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में शिक्षा और जिला प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं. राज्य शासन ने इससे पहले 6 मई 2026 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारी

साल 2012 बैच की आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर पदस्थ किया गया है. इससे पहले 6 मई 2026 को जारी आदेश में उन्हें कोरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन अब उस आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है. राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जाएगा.

Copy of the Transfer Order
ट्रांसफर आदेश की कॉपी (ETV BHARAT)

रोक्तिमा यादव बनाई गईं कोरिया कलेक्टर

वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रोक्तिमा यादव को जिला-कोरिया का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वे आगामी आदेश तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी. इससे पहले 6 मई के आदेश में उन्हें आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया था, लेकिन अब संशोधित आदेश जारी कर उन्हें कोरिया कलेक्टर बनाया गया है.

रीता यादव बनाई गईं उच्च शिक्षा आयुक्त

वर्ष 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रीता यादव को आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.राज्य शासन के अनुसार, उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जाएगा.

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश में यह बताया गया है कि प्रशासनिक आवश्यक्ता को देखते हुए अधिकारियों की यह पदस्थापना की गई है.

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