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अब यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक पद पर तैनात होंगे IAS अधिकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीजीएमई) के पद पर अब प्राचार्यों की नही बल्कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होगी. बीते शुक्रवार को सम्पन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक से उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.



प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा वी. हेकाली झिमोमी के स्तर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के पद पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. जिनका पे-मैट्रिक्स लेवल-14 से कम न हो. अभी तक राज्य मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों में से किसी एक को पदोन्नति के जरिए डीजीएमई बनाया जाने की व्यवस्था थी. हालांकि इस पद पर आईएएस अधिकारियों की भी नियुक्ति होती रहती है लेकिन अब इस पद पर सर्फ आईएएस अधिकारी ही तैनात होंगे.



वर्तमान में 8 आईएएस अधिकारी हैं तैनात



वर्तमान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आठ पदों पर आईएएस अधिकारी तैनात हैं. मजेदार बात यह है कि इनमें 90 फीसद महिला आईएएस अधिकारी शामिल हैं. विभाग में प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व मेडिकल एजुकेशन के पद पर वी. हेकाली झिमोमी, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पद पर रितु माहेश्वरी (2003 बैच), सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद पर डॉ. पिंकी जोवेल, सीईओ, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के पद पर अर्चना वर्मा, निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ के पद पर निधि बंसल, एडिशनल डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन के पद पर नीलम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं. वही विशेष सचिव, मेडिकल एजुकेशन के पद पर सचिन कुमार सिंह की तैनाती है.

