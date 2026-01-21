पंचकूला कोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में IAS दोषमुक्त करार, अभियोजन की मंजूरी न मिलने से रुकी कार्यवाही
पंचकूला कोर्ट ने आईएएस अधिकारी विजय दहिया को दोषमुक्त करार दिया है. हरियाणा सरकार ने अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार किया.
Published : January 21, 2026 at 9:00 AM IST
पंचकूला: पंचकूला जिला अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को दोष मुक्त कर दिया है. कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार द्वारा आईएएस के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से इनकार के बाद लिया गया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की स्वीकृति के अभाव में आगामी कानून कार्रवाई नहीं की जा सकती.
सरकार की मंजूरी के बिना FIR दर्ज: साल 2001 बैच के आईएएस अधिकारी विजय दहिया के खिलाफ एसीबी ने जुलाई 2024 में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. इसके बाद दो बार रिमाइंडर भी भेजे गए. लेकिन मामले की समीक्षा में राज्य सरकार ने पाया कि एसीबी ने FIR दर्ज करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत आवश्यक सरकारी मंजूरी नहीं ली थी. इसके अलावा, जांच एजेंसी आरोपी आईएएस और अन्य आरोपियों के बीच कथित लेनदेन को स्थापित करने में भी विफल रही. नतीजतन राज्य सरकार ने अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार किया.
न्यायिक हिरासत में भी रहे IAS: इस मामले में एसीबी ने 20 अप्रैल 2023 को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तत्कालीन प्रशासनिक सचिव विजय दहिया, समेत हरियाणा कौशल विकास मिशन के मुख्य कौशल अधिकारी (संविदा) दीपक शर्मा और महिला पूनम चोपड़ा को नामजद किया था. इसके बाद एसीबी ने 10 अक्टूबर 2023 को विजय दहिया को गिरफ्तार किया और उन्हें 49 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा.
IAS पर क्या था आरोप?: मामले के शिकायतकर्ता फतेहाबाद निवासी रिंकू मनचंदा हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते थे. उन्होंने आरोप लगाए थे कि "कौशल विकास विभाग पर उनके बकाया करीब पचास लाख रुपये संबंधी बिलों की मंजूरी के एवज में तत्कालीन मुख्य कौशल अधिकारी दीपक शर्मा ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी. साथ ही भुगतान के लिए दिल्ली निवासी पूनम चोपड़ा से मिलने को कहा".
एसीबी ने पूनम को काबू किया: आरोपी पूनम चोपड़ा को मामले में दहिया की जानकार होने का दावा किया गया था. शिकायतकर्ता के अनुसार, पूनम ने ही पांच लाख रुपये और पांच प्रतिशत कमीशन पर बात तय होने की बात बताई. इसके बाद शिकायतकर्ता ने पूनम को दो लाख रुपये का भुगतान किया और शेष राशि देने की प्रक्रिया के दौरान एसीबी ने पूनम चोपड़ा को गिरफ्तार किया था. पूनम की गिरफ्तारी के बाद IAS विजय दहिया को गिरफ्तार किया गया था.
ये भी पढ़ें: 20 साल तक पहचान छुपाकर की सरकारी नौकरी, प्रिंसिपल की शिकायत पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज
ये भी पढ़ें: बादली विधायक कुलदीप वत्स को धमकी देने वाला गिरफ्तार, कानपुर में दबिश देकर झज्जर पुलिस ने पकड़ा