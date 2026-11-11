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40 विला-कॉटेज खरीद मामला: छुट्टी के बाद जयपुर लौटे IAS शिखर ने कार्मिक विभाग में दी हाजिरी, ACB कर सकती पूछताछ

आईएएस शिखर अग्रवाल ( Photo source: Social media platforms )

जयपुर: उदयपुर एवं अलवर में 40 विला खरीद मामले को लेकर विवाद में आए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल मंगलवार को जयपुर लौटे एवं कार्मिक विभाग में उपस्थिति दर्ज कराई. कार्मिक विभाग ने 29 अक्टूबर को शिखर को एपीओ किया था. वहीं, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को भी राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर को एपीओ किया था. शिखर 11 नवंबर तक छुट्टी लेकर पत्नी प्रशाखा समेत अमेरिका गए थे, लेकिन 10 नवंबर को ही जयपुर लौट आए. अब एसीबी आगे की कार्रवाई कर सकती है.