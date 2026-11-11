40 विला-कॉटेज खरीद मामला: छुट्टी के बाद जयपुर लौटे IAS शिखर ने कार्मिक विभाग में दी हाजिरी, ACB कर सकती पूछताछ
विला खरीद मामले में विवादों में घिरे आईएएस 11 नवंबर तक छुट्टी लेकर पत्नी समेत अमेरिका गए थे, लेकिन एक दिन पहले ही जयपुर लौटे.
Published : November 11, 2026 at 4:57 PM IST
जयपुर: उदयपुर एवं अलवर में 40 विला खरीद मामले को लेकर विवाद में आए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल मंगलवार को जयपुर लौटे एवं कार्मिक विभाग में उपस्थिति दर्ज कराई. कार्मिक विभाग ने 29 अक्टूबर को शिखर को एपीओ किया था. वहीं, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को भी राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर को एपीओ किया था. शिखर 11 नवंबर तक छुट्टी लेकर पत्नी प्रशाखा समेत अमेरिका गए थे, लेकिन 10 नवंबर को ही जयपुर लौट आए. अब एसीबी आगे की कार्रवाई कर सकती है.
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल भाजपा-कांग्रेस दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. वे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण रीको के अध्यक्ष भी रहे हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एसीएस भी रहे. उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर भी पुलिस प्लानिंग मॉर्डनाइजेशन एंड वेलफेयर में एडीजी थीं. दंपती अभी एपीओ है.
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जिससे विला खरीदे, उसे ही लीज पर दिया: आईएएस अग्रवाल और आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर ने गोयल फैशनस प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे. इस पर कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपए खर्च हुए. खरीद के साथ सभी विला कॉटेज इसी कंपनी को लीज पर दे दिए. बुझडा के 20 कॉटेज से 4 लाख रुपए प्रति कॉटेज और अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख प्रति सालाना के हिसाब से लीज पर दिए थे. हर साल लीज से मिलने वाली रकम 1.80 करोड़ रुपए है.
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शिखर के बहाने सीएम पर निशाना: 40 विला खरीद मामला मीडिया में उजागर होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया था. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे. उन्होंने उस पद पर रहते हुए क्या-क्या फायदे नहीं लिए होंगे. गहलोत और डोटासरा ने सवाल खड़े किए कि जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस समिति के अध्यक्ष हैं. लिहाजा मुख्यमंत्री को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए.
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