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IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने नौकरी छोड़ी, नाराजगी में लिया फैसला

उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया.

IAS Officer Rinku Singh
IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने नौकरी छोड़ी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें कोई जिम्मेदारीपूर्ण पोस्टिंग नहीं दी जा रही है. न कोई काम सौंपा जा रहा है और न ही गरिमापूर्ण कार्य.अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से संबद्ध थे, लेकिन वहां भी सिर्फ वेतन मिलता था, जनसेवा का कोई मौका नहीं.

रिंकू सिंह राही ने अपने विस्तृत इस्तीफा पत्र में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है, जिसमें ईमानदार अधिकारियों को काम करने का अवसर नहीं दिया जाता. रिंकू सिंह राही की कहानी संघर्ष और साहस से भरी है.

साल 2009 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़े घोटाले को उजागर किया था. इसके बाद उन पर हमला हुआ और सात गोलियां लगीं, लेकिन वे बच गए. इस घटना के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. दिव्यांग कोटे से यूपीएससी परीक्षा पास की और 2022 बैच में आईएएस बने. उनकी नियुक्ति शाहजहांपुर के पौवायन तहसील में एसडीएम के रूप में हुई.

वहां पहले दिन ही उन्होंने सफाई की कमी पर एक क्लर्क को उठक-बैठक कराई. जब वकीलों ने विरोध किया, तो उन्होंने खुद भी कान पकड़कर उठक-बैठक की. यह वीडियो वायरल हो गया. मात्र 36 घंटे में उन्हें पद से हटा दिया गया और लखनऊ की राजस्व परिषद से जोड़ दिया गया. तब से उन्हें कोई सक्रिय पोस्टिंग नहीं मिली.

राही ने इस्तीफे में इसे नैतिक फैसला बताया. उन्होंने कहा कि वेतन तो मिल रहा था, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका नहीं. शाहजहांपुर में वकीलों के प्रदर्शन के बाद उनकी साइडलाइनिंग शुरू हुई.

रिंकू राही ने बताया कि वे ईमानदारी से काम करना चाहते थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें अवसर नहीं दिया.यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है.कई लोग राही की साहसिक यात्रा की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिस्टम की विफलता मान रहे हैं. उनका कहना है कि रिंकू सिंह राही जैसे अधिकारी, जो घोटालों का सामना कर चुके हैं, अगर काम नहीं कर पाते तो आम जनता को नुकसान होता है.

रिंकू से पहले अलंकार अग्निहोत्री ने दिया था झटका

इसी तरह हाल ही में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट (एडीएम) अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी घटना का विरोध किया था. अग्निहोत्री ने कहा था कि सरकार की नीतियां संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं. इस्तीफा देने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया.यह मामला भी सिस्टम में असहमति और नैतिकता के मुद्दे को उजागर करता है.

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आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही
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