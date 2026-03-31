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IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने नौकरी छोड़ी, नाराजगी में लिया फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें कोई जिम्मेदारीपूर्ण पोस्टिंग नहीं दी जा रही है. न कोई काम सौंपा जा रहा है और न ही गरिमापूर्ण कार्य.अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से संबद्ध थे, लेकिन वहां भी सिर्फ वेतन मिलता था, जनसेवा का कोई मौका नहीं.

रिंकू सिंह राही ने अपने विस्तृत इस्तीफा पत्र में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है, जिसमें ईमानदार अधिकारियों को काम करने का अवसर नहीं दिया जाता. रिंकू सिंह राही की कहानी संघर्ष और साहस से भरी है.

साल 2009 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़े घोटाले को उजागर किया था. इसके बाद उन पर हमला हुआ और सात गोलियां लगीं, लेकिन वे बच गए. इस घटना के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. दिव्यांग कोटे से यूपीएससी परीक्षा पास की और 2022 बैच में आईएएस बने. उनकी नियुक्ति शाहजहांपुर के पौवायन तहसील में एसडीएम के रूप में हुई.

वहां पहले दिन ही उन्होंने सफाई की कमी पर एक क्लर्क को उठक-बैठक कराई. जब वकीलों ने विरोध किया, तो उन्होंने खुद भी कान पकड़कर उठक-बैठक की. यह वीडियो वायरल हो गया. मात्र 36 घंटे में उन्हें पद से हटा दिया गया और लखनऊ की राजस्व परिषद से जोड़ दिया गया. तब से उन्हें कोई सक्रिय पोस्टिंग नहीं मिली.