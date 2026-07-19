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"बिना काम के सैलरी लेना मेरी नैतिकता के खिलाफ", यूपी में IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी से मचा हड़कंप, व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

यूपी में IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी से मचा हड़कंप, व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन: जालौन में तैनात आईएएस अधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकारी काम-काज के तौर-तरीकों, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से यह मांग की है कि उन्हें क्या काम करना है, उनका वेतन और उनके राज्य कैडर को लेकर जल्द कोई फैसला लिया जाए. इस पत्र के बाद यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है. IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी (सौ. सोशल मीडिया) आईएएस रिंकू सिंह राही ने पत्र में कहा है कि मसूरी प्रशिक्षण के बाद शाहजहांपुर की एक घटना के चलते उन्हें लगभग एक साल तक राजस्व परिषद से संबद्ध रखा गया, जहां उन्हें कोई भी काम नहीं दिया गया, लेकिन उनकी सैलरी मिलती रही. उन्होंने इसे अपनी ईमानदारी और नैतिकता के खिलाफ बताया है. आईएएस का कहना है कि वे कार्य के अनुरूप ही वेतन लेने में विश्वास रखते हैं. आईएएस राही ने पत्र के जरिए दावा किया है कि जालौन में उपजिलाधिकारी रहते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों और मोहल्लों के अलग-अलग व्हाट्सएप समूह बनाए गए, जिनमें अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को जोड़ा गया. सोशल ऑडिट की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन कई अहम सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की गईं.