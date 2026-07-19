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"बिना काम के सैलरी लेना मेरी नैतिकता के खिलाफ", यूपी में IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी से मचा हड़कंप, व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

आईएएस ने पत्र में कहा है कि मसूरी प्रशिक्षण के बाद उन्हें लगभग एक साल तक कोई भी काम नहीं दिया गया

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यूपी में IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी से मचा हड़कंप, व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:01 PM IST

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जालौन: जालौन में तैनात आईएएस अधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकारी काम-काज के तौर-तरीकों, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से यह मांग की है कि उन्हें क्या काम करना है, उनका वेतन और उनके राज्य कैडर को लेकर जल्द कोई फैसला लिया जाए. इस पत्र के बाद यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है.

सौ. सोशल मीडिया
IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी (सौ. सोशल मीडिया)

आईएएस रिंकू सिंह राही ने पत्र में कहा है कि मसूरी प्रशिक्षण के बाद शाहजहांपुर की एक घटना के चलते उन्हें लगभग एक साल तक राजस्व परिषद से संबद्ध रखा गया, जहां उन्हें कोई भी काम नहीं दिया गया, लेकिन उनकी सैलरी मिलती रही. उन्होंने इसे अपनी ईमानदारी और नैतिकता के खिलाफ बताया है. आईएएस का कहना है कि वे कार्य के अनुरूप ही वेतन लेने में विश्वास रखते हैं.

आईएएस राही ने पत्र के जरिए दावा किया है कि जालौन में उपजिलाधिकारी रहते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों और मोहल्लों के अलग-अलग व्हाट्सएप समूह बनाए गए, जिनमें अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को जोड़ा गया. सोशल ऑडिट की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन कई अहम सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की गईं.

उन्होंने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि जनता की शिकायतों को सिर्फ कागजों पर ही समाधान किया गया दिखा दिया जाता है, जबकि जमीन पर असलियत में कोई काम नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा कि एंटी भू-माफिया पोर्टल पर भी झूठी और फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामलों को बंद कर दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया है कि जब भी वह अवैध कब्जों और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनके प्रयासों में बाधाएं डाली जाती हैं. कुछ मामलों में प्रभावशाली लोगों के नाम का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया. उसके बाद उनका तबादला उपजिलाधिकारी से उपजिलाधिकारी न्यायिक के पद पर कर दिया गया.

सौ. सोशल मीडिया
IAS रिंकू सिंह राही की चिट्ठी (सौ. सोशल मीडिया)

वहीं, रिंकू सिंह राही ने अपने वर्तमान काम-काज का उल्लेख करते हुए कहा कि उपजिलाधिकारी न्यायिक के रूप में उनके पास रोजाना लगभग चार घंटे का ही काम है. ऐसे में उन्होंने 22 जुलाई से आधे दिन का ही वेतन लेने की इच्छा जताई है. उनका कहना है कि जितना कार्य, उतना ही वेतन होना चाहिए. पत्र में उन्होंने जनता दर्शन, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, मनरेगा, आवास योजना, सरकारी भूमि, विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है.

पत्र के अंत में रिंकू सिंह राही ने सरकार से यह फैसला लेने की मांग की है कि अगर उन्हें आईएएस अधिकारी के रूप में पूर्ण दायित्व दिए जाने योग्य माना जाता है, तो अन्य अधिकारियों की तरह पूरा कार्यभार दिया जाए. यदि ऐसा नहीं है और उन्हें उत्तर प्रदेश की कार्यसंस्कृति के अनुरूप नहीं माना जाता, तो नियमानुसार उनका कैडर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए.

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