आईएएस अधिकारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवरात, एंटीक घड़ियां चोरी
हैदराबाद में पोस्टेड आईएएस अधिकारी राधिका गुप्ता के इंदौर स्थित घर से चोरी. चोरों ने करीब डेढ़ लाख रुपये नगद व सोने-चांदी के जेवरात सहित कुछ एंटीक घड़ियों पर हाथ साफ किए.
इंदौर: इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आईएएस अधिकारी के घर में चोरी का मामला सामने आया है. फिलहाल उनके रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.
मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाले मुकेश शारडा नाम के शख्स ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि यह मकान आईएएस अधिकारी राधिका गुप्ता का जो उनकी रिश्तेदार हैं. फिलहाल वह हैदराबाद में जिला पंचायत सीईओ के पद पर पदस्थ हैं. उनके घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया.
हैदराबाद में जिला पंचायत सीईओ के पद पर पदस्थ हैं आईएएस अधिकारी
जब पुलिस ने आईएएस अधिकारी राधिका गुप्ता के पिता नंद किशोर गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि चूंकी बेटी हैदराबाद में पदस्थ है इसलिए वह उसके साथ ही हैदराबाद में रहते हैं. इंदौर वाले मकान पर उनके रिश्तेदार मुकेश शारडा रहते हैं.
घटना वाली रात मुकेश यहां नहीं थे और अगले दिन सुबह यहां आकर देखा तो घर में रखे हुए सोने-चांदी के जेवरात सहित नगद रुपये गायब थे. इसके बाद उन्होंने हमें घटना की जानकारी दी. हमने उन्हें पुलिस में शिकायत करने को कहा. मुकेश शारडा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.
चोरों ने करीब डेढ़ लाख रुपए नगद व सोने-चांदी के जेवरात व एंटीक घड़ियों पर हाथ साफ किया
प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि घर में रखे तकरीबन डेढ़ लाख रुपए नगद व सोने-चांदी के जेवरात व कुछ महंगी एंटीक घड़ियां चोरी गई हैं. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ द्वारकापुरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है. और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.