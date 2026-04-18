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दिल्ली जल बोर्ड के CEO कौशल राज शर्मा को मिली अहम जिम्मेदारी, इस पद पर हुआ ट्रांसफर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के विश्वसनीय आईएएस अधिकारी माने जाने वाले कौशल राज शर्मा को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का सचिव नियुक्त किया है. कौशल राज शर्मा अभी तक दिल्ली जल बोर्ड में सीईओ का कार्यभार संभाल रहे थे. ज्ञात हो कि पिछले साल दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद कौशल राज शर्मा को उत्तर प्रदेश से दिल्ली बुलाया गया था.

दरअसल, कौशल राज शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा अफसर माना जाता है. वह अपने तेज तर्रार और प्रभावशाली वर्क कल्चर के लिए जाने जाते हैं. दिल्ली सरकार द्वारा कौशल राज शर्मा के ट्रांसफर और नई नियुक्ति के बारे में उपसचिव (सेवाएं) जितेंद्र कुमार अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि वर्ष 2006 यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी कौशल शर्मा को दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से उपराज्यपाल दिल्ली के सचिव के पद पर ट्रांसफर किया जाता है.

बता दें कि पिछले साल अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस के तत्कालीन कमिश्नर कौशल राज शर्मा को लखनऊ बुलाकर अपना सचिव बनाया था. इससे पहले यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद कौशल राज शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जिम्मेदारी देते हुए डीएम बनाया गया था. इस बीच, एक बार उनका ट्रांसफर प्रयागराज में कमिश्नर के पद पर कर दिया गया. इससे पहले कि वह प्रयागराज जाते तबादला आदेश संशोधित हो गया. उन्हें बनारस में ही कमिश्नर बना दिया गया.