IAS अधिकारी हेकाली झिमोमी बनाई गईं प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, अनिल कुमार-III का दायित्व हुआ कम
झिमोमी वर्तमान में प्रतिक्षारत थीं और पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 10:10 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ है. राज्य सरकार ने सीनियर IAS अनिल कुमार-III को प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद से अवमुक्त कर दिया है. हालांकि, उनके पास पंचायती राज विभाग का प्रमुख सचिव का दायित्व यथावत बना रहेगा. इस पद पर अब वी. हेकाली झिमोमी (आईएएस, 1996 बैच) को नियुक्त किया गया है. झिमोमी वर्तमान में प्रतिक्षारत थीं और पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहीं, जिसमें केंद्र में अतिरिक्त सचिव का दायित्व भी शामिल है.
हेकाली झिमोमी उत्तर प्रदेश कैडर की वरिष्ठ अधिकारी हैं और विभिन्न विभागों में अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाती हैं. यह फेरबदल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभागों में नई ऊर्जा और प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है. वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश में पौधरोपण, वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करता है.
झिमोमी की नियुक्ति से इन क्षेत्रों में नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है. अनिल कुमार-III ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज के साथ वन विभाग में भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर पर्यावरण जागरूकता और पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण शामिल है. अब वे पंचायती राज पर पूर्ण रूप से फोकस करेंगे.
निकट भविष्य में पंचायती राज विभाग पर पंचायत चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में अनिल कुमार को पूर्ण दायित्व देना जरूरी था. वे अब पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से समर्पित भाव से कम कर सकते हैं. प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति एम देवराज ने बताया कि दोनों अधिकारी अपने-अपने काम तत्काल प्रभाव से देखना शुरू कर देंगे.
