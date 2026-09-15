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IAS अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा स्वीकार, केंद्र सरकार ने किया मंजूर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी

लखनऊ: 2013 बैच की चर्चित आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी. अपने पोस्ट में उन्होंने प्रशासनिक सेवा के सफर को जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए सरकार और जनता का आभार जताया. उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की सीनियर आईएएस रहीं दिव्या ने 30 अगस्त को स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया था.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी

IAS दिव्या मित्तल ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि उनका त्यागपत्र विधिवत स्वीकार हो चुका है और अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की औपचारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं. उन्होंने लिखा कि इस सेवा के जरिए उन्हें जनसेवा का जो अवसर मिला, वह उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा. उनके इस ऐलान के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई हैं.

मिर्जापुर में पानी पहुंचा कर बटोरी थीं सुर्खियां

दिव्या मित्तल की पहचान एक बेहद सक्रिय और संजीदा अफसर के तौर पर रही है. अपने 13 साल के सेवाकाल के दौरान उन्होंने बरेली में सीडीओ, गोंडा व संतकबीरनगर में बतौर जिलाधिकारी और फिर मिर्जापुर के डीएम पद पर काम किया. उनका सबसे चर्चित कार्यकाल मिर्जापुर का रहा, जहां विंध्य की पहाड़ियों पर बसे लहुरियादह गांव में आजादी के दशकों बाद पहली बार नल से पीने का पानी पहुंचा. इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की थी.

मिर्जापुर के लहुरियादह गांव में पानी लाने का श्रेय (Photo Credit; ETV Bharat)

विवादों से भी रहा नाता

मिर्जापुर से जब उनका ट्रांसफर बस्ती के लिए हुआ था, तब मिर्जापुर की जनता और खासकर महिलाओं ने उन्हें विदाई देते हुए फूल बरसाए थे और कई लोग भावुक होकर रो पड़े थे. हालांकि, बस्ती जिले में कार्यभार संभालने से पहले ही रातों-रात उनका तबादला रोक दिया गया और उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग) में डाल दिया गया था. बाद में उन्हें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रबंध निदेशक और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर भेजा गया था.