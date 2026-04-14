ETV Bharat / state

IAS को यूट्यूब पर देखकर आया आइडिया, पॉली फार्म में उगा रहे ऑर्गेनिक शिमला मिर्च, लाखों का मुनाफा

एक पॉली हाउस पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी : उन्होंने भी बेटे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. बेटे ने अलवर के उद्यान विभाग व भीलवाड़ा में किसान से संपर्क कर इस खेती के बारे में विस्तार से जानकारी ली. शुरुआत में उन्होंने एक पॉली हाउस में इसकी खेती शुरू की, लेकिन जैसे-जैसे समय निकलता गया और उत्पादन और डिमांड बढ़ती गई तो उन्होंने तीन पॉलीहाउस अपनी जमीन पर तैयार कर लिए हैं. विभाग की ओर से उन्हें एक पॉली हाउस पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी मिली है.

वीडियो देखकर आया आईडिया : शिमला मिर्च की खेती करने वाले काडूराम ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि उनके बेटे IAS प्रेम प्रकाश मीणा फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं. करीब 3 साल पहले उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर भीलवाड़ा में की जा रही शिमला मिर्च की खेती की वीडियो देखी. इसमें किसान को अच्छी आय होने की बात बताई जा रही थी. इसी से प्रेरित होकर उनके बेटे ने हाइड्रोपोनिक सिस्टम व पॉलीहाउस में शिमला मिर्च की फसल लगाने की बात बताई.

अलवर में तैयार होने वाली शिमला मिर्च की डिमांड दिल्ली व गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में हो रही है. इससे इन्हें लाभ हो रहा है. पीली व लाल शिमला मिर्च के साथ पॉली हाउस में चेरी टमाटर की भी खेती की जा रही है, इसे भी बिकने के लिए दिल्ली भेजा जाता है. किसान की इस सफलता को देखते हुए उद्यान विभाग की ओर से किसानों को भी यहां पर ट्रिप करवाई जा चुकी है. इसमें किसानों ने इस फसल के बारे में जाना.

अलवर : जिले में एक आईएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर किसानों की ओर से की जा रही हाई-टेक खेती को देखकर अपनी जमीन पर इसी तरह की खेती करने का मन बनाया. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया से जानकारी जुटाई. उद्यान विभाग से संपर्क कर करीब 3 साल पहले शहर के समीप एक गांव में पांच एकड़ जमीन पर शिमला मिर्च की खेती शुरू की, जिसे आज उनके पिता देख रहे हैं.

जयपुर से आते हैं बीज : काडूराम ने बताया कि शुरुआती स्तर पर जानकारी लेने के बाद बेटे ने जयपुर से शिमला मिर्च की फसल के बीज मंगवाकर लगवाए. एक बीज 10 रुपए का मिलता है. वर्तमान में उनके पॉली हाउस में 18 हजार शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, जिनकी देखभाल की जाती है. उनकी ओर से स्पेशल लाल व पीली शिमला मिर्च के लिए भी बीज मंगवाए जाते हैं. हालांकि, अगर शिमला मिर्च को जल्दी तोड़ लिया जाए तो इनका रंग हरा रहता है.

पॉली हाउस में की जा रही खेती (ETV Bharat Alwar)

दो से तीन माह में तैयार हो जाती है : उन्होंने बताया कि इसके लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाया गया है. शिमला मिर्च अच्छी तैयार हो, इसके लिए एग्रोनॉमिस्ट रखे हुए हैं, जो पौधे की जरूरत के हिसाब से उनमें पानी, जैविक खाद व अन्य चीजों का ध्यान रखते हैं. पहली पौध अगस्त में लगाई जाती है, जो दो से तीन माह में तैयार हो जाती है. इसके बाद फिर से बीज रोपे जाते हैं. तीन साल पहले शुरू की गई शिमला मिर्च की खेती से अच्छा उत्पादन हो रहा है.

पढे़ं. जयपुर के सुरेंद्र अवाना ने पेश की 'प्राकृतिक खेती' की मिसाल, जानें कैसे बदल रही है किसानों की किस्मत

पिछले साल हुआ था 32 टन उत्पादन : काडूराम मीणा ने बताया कि पिछले साल 32 टन से ज्यादा शिमला मिर्च का उत्पादन हुआ था. फिलहाल, उनके पॉली हाउस में 30 टन की शिमला मिर्च की पैदावार हो चुकी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल शिमला मिर्च का उत्पादन 40 टन तक हो सकेगा. एक बार में एक पौधे में ढाई किलो शिमला मिर्च का उत्पादन हो सकता है. अभी 20 लाख रुपए की शिमला मिर्च मंडी में बेची जा चुकी है.

चेरी टमाटर (ETV Bharat Alwar)

लाल व पीली शिमला मिर्च : काडूराम ने बताया कि उनके पॉली हाउस में लाल व पीली शिमला मिर्च उगाई जाती है, जिनकी डिमांड दिल्ली, गुरुग्राम के बड़े होटल व ढाबों के लिए होती है. अलवर से शिमला मिर्च को पैक कर ट्रक या पिकअप के माध्यम से दिल्ली तक भेजा जाता है. लाल व पीली शिमला मिर्च की डिमांड अलवर जिले की मंडियों में कम है. अलवर में इसकी उचित कीमत भी नहीं मिलती. पॉली हाउस में तैयार शिमला मिर्च पूरी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की जाती है. इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाता.

लाल-हरी शिमला मिर्च (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. Explainer: जैविक खेती विकल्प नहीं किसानों की है जरूरत, मिट्टी की सुधर रही सेहत पर चुनौतियां हैं बरकरार

कीमत के हिसाब से तय होता है मुनाफा : काडूराम ने बताया कि शिमला मिर्च की फसल से कितना मुनाफा होगा, यह बाजार में मिलने वाली मिर्च के भाव से पता लगता है. बाजार में रोजाना शिमला मिर्च की भावों में बदलाव होता है. कई बार शिमला मिर्च की कीमत 350 रुपए प्रति किलो मिल जाती है तो कई बार 200 रुपए से भी कम में बेचनी पड़ती है. भाव अच्छे मिलने पर इससे 4 से 5 लाख से ज्यादा का मुनाफा तक होता है.

रेड कैबेज (ETV Bharat Alwar)

चेरी टमाटर और रेड कैबेज : उन्होंने बताया कि चेरी टमाटर की कीमत भी 150 रुपए किलो तक मिलती है. रेड कैबेज को कम मात्रा में तैयार किया जाता है, जिसे स्थानीय मंडी में ही बेचा जाता है. उनकी ओर से तैयार किए जा रहे शिमला मिर्च की खेती की तकनीक की जानकारी देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से भी उनके पॉली हाउस में किसानों को ट्रिप करवाई जाती है. इससे वह भी इस तकनीक को समझकर पॉली हाउस में खेती कर सकें. उनके यहां स्कूल के बच्चों को भी लेकर आया जाता है.

पढ़ें. जैविक खेती से सपने हुए साकार: रंग-बिरंगी मक्का उगाकर संजय बने किसानों की प्रेरणा