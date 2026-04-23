यूपी पावर कारपोरेशन के नए एमडी बने IAS नितीश कुमार, कार्यभार संभालते ही बताई अपनी प्राथमिकताएं
आईएएस नितीश कुमार ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:18 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नवनियुक्त आईएएस अधिकारी नितीश कुमार ने गुरुवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया. उन्होंने केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गये पंकज कुमार से कार्यभार ग्रहण किया. आईएएस नितीश कुमार दक्षिणांचल डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक से यहाँ स्थानान्तरित हुए हैं. वे 2010 बैच के अधिकारी हैं और अयोध्या व बरेली के जिलाधिकारी के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं.
उपभोक्ता संतुष्टि और समयबद्ध समाधान पर जोर: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना ही उनकी प्राथमिकता होगी. समय पर उपभोक्ताओं के ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी काम संपन्न हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा. कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास होगा. ऊर्जा विभाग की योजनाओं पर तेजी से काम हो इस पर पूरा फोकस रहेगा.
बिजली बिल वसूली पर रहेगा फोकस: बता दें कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में तैनाती के दौरान उनका काम काफी प्रभावशाली रहा है. इसीलिए सरकार ने उन्हें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्रोन्नत कर सीधे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया. अभी तक यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक रहे पंकज कुमार अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं. अब नए एमडी के सामने प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करना और उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान करना सबसे बड़ी चुनौती होगी.
प्रदर्शनों ने निपटना बड़ी चुनौती: इसके साथ ही प्रदेश भर में बिजली कर्मियों की छंटनी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर कर्मचारियों की समस्या का समाधान करना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है. यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निष्कर्ष निकालना और व्यवस्था को सुचारू बनाना अनिवार्य होगा. साथ ही, विशेष अभियान चलवाकर प्रदेश भर में बकाया बिजली बिल का भुगतान कराकर ऊर्जा विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी करना एक बड़ा लक्ष्य है. इन रणनीतियों के माध्यम से ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी.
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