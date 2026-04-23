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यूपी पावर कारपोरेशन के नए एमडी बने IAS नितीश कुमार, कार्यभार संभालते ही बताई अपनी प्राथमिकताएं

लखनऊ: स्मार्ट मीटर और बिजली बिल वसूली पर रहेगा नए एमडी नितीश कुमार का फोकस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नवनियुक्त आईएएस अधिकारी नितीश कुमार ने गुरुवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया. उन्होंने केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गये पंकज कुमार से कार्यभार ग्रहण किया. आईएएस नितीश कुमार दक्षिणांचल डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक से यहाँ स्थानान्तरित हुए हैं. वे 2010 बैच के अधिकारी हैं और अयोध्या व बरेली के जिलाधिकारी के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं. उपभोक्ता संतुष्टि और समयबद्ध समाधान पर जोर: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना ही उनकी प्राथमिकता होगी. समय पर उपभोक्ताओं के ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी काम संपन्न हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा. कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास होगा. ऊर्जा विभाग की योजनाओं पर तेजी से काम हो इस पर पूरा फोकस रहेगा. यूपी पावर कॉर्पोरेशन के नए एमडी ने संभाली कमान. (Photo Credit: ETV Bharat)