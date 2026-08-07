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छत्तीसगढ़ में 5 IAS अफसरों की नई पदस्थापना, ट्रेनिंग पूरी कर लौटे अधिकारियों को मिली SDM की जिम्मेदारी

2020 और 2024 बैच के 5 IAS अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थापना मिली

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ट्रेनिंग पूरी कर लौटे अधिकारियों को मिली SDM की जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 8:20 PM IST

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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी इस आदेश के तहत 2020 और 2024 बैच के 5 IAS अधिकारियों को एसडीएम के पद पर नियुक्त किया गया है.

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में फेज-2 में इन अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है. इसके बाद उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थापना मिली है. यह आदेश 7 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और अधिकारी 21 अगस्त 2026 को कार्यमुक्त होने के बाद अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालेंगे. आइए जानते हैं किस अधिकारी को कहां नई जिम्मेदारी मिली है.

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छत्तीसगढ़ में 5 IAS अफसरों की नई पदस्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनिकेत अशोक फडतरे को मिली भानुप्रतापपुर की जिम्मेदारी

साल 2020 बैच के IAS अधिकारी फडतरे अनिकेत अशोक वर्तमान में जशपुर जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे. राज्य सरकार ने उन्हें अब कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर नियुक्त किया है. नई जिम्मेदारी के तहत वे क्षेत्र के राजस्व और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे.

अरविंद कुमार टी. होंगे बलौदाबाजार के नए SDM

2024 बैच के IAS अधिकारी अरविंद कुमार टी. अभी तक बिलासपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे. सरकार ने उन्हें अब बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थ किया है. नई भूमिका में वे राजस्व प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे.

अक्षय दोशी को डोंगरगढ़ की कमान

वर्ष 2024 बैच के IAS अधिकारी अक्षय दोशी वर्तमान में रायगढ़ जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. राज्य शासन ने अब उन्हें राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर नियुक्त किया है. उनके जिम्मे क्षेत्रीय प्रशासन और राजस्व संबंधी कार्यों का संचालन रहेगा.

क्षितिज गुरभेले बने घरघोड़ा के नए SDM

वर्ष 2024 बैच के IAS अधिकारी क्षितिज गुरभेले कोरबा जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे. नए आदेश के अनुसार अब उन्हें रायगढ़ जिले के घरघोड़ा अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के रूप में पदस्थ किया गया है. इस नई जिम्मेदारी के साथ वे स्थानीय प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को संभालेंगे.

विपिन दुबे को मिली कटघोरा की जिम्मेदारी

वर्ष 2024 बैच के IAS अधिकारी विपिन दुबे वर्तमान में बस्तर जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे. शासन ने उन्हें अब कोरबा जिले के कटघोरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के रूप में नियुक्त किया है. उनके नेतृत्व में क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों और राजस्व मामलों का संचालन किया जाएगा.

कब से प्रभावी होगा आदेश?

सरकार के आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को मसूरी में फेज-2 प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 21 अगस्त 2026 को कार्यमुक्त किया जाएगा. इसके बाद सभी अधिकारी अपने-अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. युवा IAS अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में एसडीएम के रूप में जिम्मेदारी देकर शासन ने उन्हें जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अनुभव प्रदान करने का अवसर दिया है.

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