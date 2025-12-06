ETV Bharat / state

केंद्र से यूपी लौटीं IAS कामिनी चौहान रतन, प्रमुख सचिव राज्य कर नियुक्त की गयीं

कामिनी चौहान रतन यूपी कैडर की 1997 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं. वह केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
1997 बैच की वरिष्ठ आईएएस कामिनी चौहान रतन (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 3:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की वरिष्ठ अधिकारी कामिनी चौहान रतन को प्रमुख सचिव, राज्य कर (GST) विभाग का दायित्व सौंप दिया है. लंबे समय तक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद ये यूपी कैडर लौटने वाली रतन इससे पहले भी अलग-अलग विभाग में अपनी साफ-सुथरी छवि और निर्णय क्षमता के लिए जानी जाती रही हैं.

इस नियुक्ति के साथ ही पूर्व प्रमुख सचिव (राज्य कर) आईएएस एम. देवराज को अब केवल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सौंप दिया गया है. न्यूक्लियर कार्मिक विभाग की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है और तत्काल जीएसटी विभाग को नया प्रमुख सचिव मिलने जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार देवराज के कार्यकाल में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों में कुछ असंतोष व्याप्त था. कई बार जीएसटी रिफंड, असेसमेंट और पेनाल्टी से जुड़े मामलों में कड़े रुख और अधिकारियों पर दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई थीं. कुछ व्यापारिक संगठन भी देवराज के कार्यशैली से नाराज थे.

यही कारण है कि कामिनी चौहान रतन की वापसी को विभाग में 'ताजी हवा' की तरह देखा जा रहा है. वह तेज तर्रार अफसर मानी जाती हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करती रही हैं. केंद्र सरकार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वह यूपी कैडर की 1997 बैच की वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं.

यह भी पढ़ें- खाली कुर्सियों के सामने भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी लगा रहे चौके-छक्के, जानिए इकाना स्टेडियम से दर्शक क्यों दूर?

TAGGED:

PRINCIPAL SECRETARY STATE TAXES
RETURNED FROM CENTRE TO UP
SENIOR IAS OFFICER OF 1997 BATCH
IAS KAMINI CHAUHAN RATAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.