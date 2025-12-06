ETV Bharat / state

केंद्र से यूपी लौटीं IAS कामिनी चौहान रतन, प्रमुख सचिव राज्य कर नियुक्त की गयीं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की वरिष्ठ अधिकारी कामिनी चौहान रतन को प्रमुख सचिव, राज्य कर (GST) विभाग का दायित्व सौंप दिया है. लंबे समय तक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद ये यूपी कैडर लौटने वाली रतन इससे पहले भी अलग-अलग विभाग में अपनी साफ-सुथरी छवि और निर्णय क्षमता के लिए जानी जाती रही हैं.

इस नियुक्ति के साथ ही पूर्व प्रमुख सचिव (राज्य कर) आईएएस एम. देवराज को अब केवल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सौंप दिया गया है. न्यूक्लियर कार्मिक विभाग की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है और तत्काल जीएसटी विभाग को नया प्रमुख सचिव मिलने जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार देवराज के कार्यकाल में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों में कुछ असंतोष व्याप्त था. कई बार जीएसटी रिफंड, असेसमेंट और पेनाल्टी से जुड़े मामलों में कड़े रुख और अधिकारियों पर दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई थीं. कुछ व्यापारिक संगठन भी देवराज के कार्यशैली से नाराज थे.