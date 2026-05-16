5 करोड़ की जमीन हो गई 65 करोड़ की, 50 अधिकारियों के जमीन खरीद मामले में जांच की मांग
आईएएस-आईपीएस अफसरों की एक ही दिन में जमीन खरीद मामले में सीएम से शिकायत, भोपाल से शिफाली पांडे की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:26 PM IST
भोपाल : पचास आईएएस और आईपीएस अफसरों द्वारा भोपाल के पास की गई जमीन की कथित बंदरबांट का मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है. रातों-रात एक मुश्त जमीन खरीदे जाने के इस मामले में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी शिकायत की गई है. भोपाल के नजदीक गुराड़ी घाट में देश भर के पचास से ज्यादा आईएएस-आईपीएस अफसरों ने एक ही दिन खेती की जमीनें खरीदी थीं. इस अचानक किए गए इन्वेस्टमेंट पर तब सवाल उठे जब जमीन खरीदे जाने के बाद यहां से एक 3200 करोड़ का बायपास प्रोजेक्ट गुजरा और जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ गईं.
मुख्यमंत्री से जांच और वेस्टर्न बायपास रद्द करने की मांग
रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस संबंध में शिकायत की है. शिकायती पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा, '' आईएएस अफसरों का जो जमीन खरीदी मामला है, उसकी तत्काल उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए. इसके अलावा वहां से जो वेस्टर्न बायपास निकल रहा है, उसे रद्द किया जाए. जिससे सरकारी धन का अनावश्यक अपव्यय ना हो और लाइक माइंडेड अधाकिरयों की जमीन खरीदी पर लगाम लग सके.
जब इस्टर्न बायपास उपलब्ध तो वेस्टर्न बायपास क्यों?
डबास ने इस मामले में कई सवाल भी उठाएं हैं. उन्होंने कहा, '' जब भोपाल से गुजरने वाले ट्रैफिक के लिए पहले से ही इस्टर्न बायपास उपलब्ध है. तब 3200 करोड़ रुपए खर्च कर वेस्टर्न बायपास क्यों बनाया जा रहा है? इस्टर्न बायपास में ही सुधार कर लिया जाता. इसमें पांच सौ करोड़ की राशि में ही चल जाता. दूसरी ओर वेस्टर्न बायपास बनने से टाइगर मूवमेंट क्षेत्र और तालाब के कैचमेंट एरिया में भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता.''
डबास ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीदी के इस मामले में लगता है कि केवल आईएएस-आईपीएस अधिकारियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए इस मार्ग का अनावश्यक रुप से निर्माण किया जा रहा है. जिस पर प्रदेश हित में तत्काल पुर्नविचार करना चाहिए.
बाघों की जमीन इंसानों ने छीन ली, वन विभाग की मिलीभगत के आरोप
पर्यावरणविद और आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा, '' इस मामले में वन विभाग की भी मिलीभगत है. वे दूसरा खतरा बताते हैं. उनके मुताबिक भोपाल देश की अकेली ऐसी राजधानी है जहां के नजदीक बाघों की संख्या अच्छी तादात में है. लेकिन इस प्रोजेक्ट में बाघों के हिस्से की जमीन छीन ली गई. उस इलाके में सड़क निकालने के लिए तीन बार मंजूरी दी गई.''
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अब जानिए क्या है पूरा मामला
ये पूरा मामला भोपाल के नजदीक कोलार इलाके में गुराड़ी घाट गांव के पास का है. यहां आईएएस-आईपीएस अफसरों ने एक ही दिन के अंदर 5 एकड़ जमीन खरीदी. संपत्ति के ब्यौरे में पता चला है कि 4 अप्रैल 2022 को ही जमीन खरीदी गई. खास बात ये है कि इस एक दिन में इस जमीन खरीदने वाले मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के साथ दिल्ली, हरियाणा कैडर के पचास आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल थे. ये पूरा खुलासा तब हुआ जब अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया, जिसमें एक ही जगह खरीदी दिखाई दी. जिसमें इन्हें एक जैसी सोच के अफसरों की खरीदी के तौर पर दिखाया गया.
ऐसे मामूली जमीन की कीमत आसमान छू गई
- 4 अप्रैल 2022 को जब ये पांच एकड़ जमीन खरीदी गई जमीन की कीमत पांच करोड़ पचास लाख रुपए थी.
- 5 एकड़ यानी करीब 2.023 हैक्टेयर जमीन का बाजार मूल्य 7 करोड़ 78 लाख आंका गया.
- 31 अगस्त को मध्यप्रदेश कैबिनेट में 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बायपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है.
- इस प्रोजेक्ट की दूरी वेस्टर्न बायपास से केवल पांच सौ मीटर है.
- बाद में इसी जमीन का लैंड यूज कृषि से बदलकर आवासीय कर दिया गया.
- वेस्टर्न बायपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के करीब दस महीने बाद ये निर्णय हुआ.
- 2022 में जमीन की कीमत 81.75 रुपए प्रति वर्गफीट थी. लैंड यूज बदल जाने के बाद ये 557 वर्ग फीट पर पहुंच गई.
- 16 महीने में इस पांच एकड़ जमीन का मुनाफा 11 गुना तक बढ़ गया.
- जमीन की मौजूदा कीमत 2500 रु से लेकर 3000 रु वर्गफुट पहुंच गई है.
- अनुमान लगाएं तो कीमत बढ़कर 55 करोड़ से 65 करोड़ के बीच पहुंच गई है.