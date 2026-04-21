आशुतोष निरंजन ने संभाला परिवहन आयुक्त का कार्यभार, अफसरों को दिए ये निर्देश
अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:10 PM IST
लखनऊ: आईएएस आशुतोष निरंजन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के नए परिवहन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. इसके बाद उन्होंने मुख्यालय के हर कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया. अधिष्ठान में बड़ी संख्या में लगे फाइलों के ढेर पर उन्होंने कहा कि इन्हें व्यवस्थित किया जाए. आईटी सेल का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने वहां की कार्यशैली समझी. विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेंट्रल को जो भी मेल भेजें वह अंग्रेजी में ही भेजें, हिंदी में नहीं.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करें. शासन की मंशा के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. अगर कहीं से भी लापरवाही या जवाबदेही में कमी की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी अधिकारी और कार्मिक समय से कार्यालय में उपस्थित रहें. अपने दायित्वों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें, साथ ही नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें, जिससे विभाग के प्रति जनता में सकारात्मक और विश्वसनीय छवि स्थापित हो सके.
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने कहा कि जनता से जुड़े सभी कामों को प्राथमिकता से किया जाएगा. परिवहन विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन हैं जिससे जनता को काफी राहत मिल रही है. किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी उसे जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा.
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