अशोक वर्णवाल बने मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव, 1991 बैच के हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने IAS अशोक वर्णवाल, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक फेरबदल का महत्वपूर्ण आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 12:03 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 12:33 AM IST
भोपाल: आईएएस अशोक वर्णवाल को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
1991 बैच आईएएस अशोक वर्णवाल बने कार्यवाहक मुख्य सचिव
बुधवार को मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक फेरबदल को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश में वर्ष 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी अशोक वर्णवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है. वे मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन की जगह लेंगे.
मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन बने नीति आयोग का नए सीईओ
वहीं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को अब नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है. उनका मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को खत्म हो रहा है. वे 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे.
कौन हैं आईएएस अशोक वर्णवाल?
वर्तमान में आईएएस अशोक वर्णवाल मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर कार्यरत हैं. उनके पास भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का अतिरिक्त प्रभार भी है. साथ ही वे खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.
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आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं. 27 जनवरी 1969 को जन्मे अशोक वर्णवाल ने 15 सितंबर 1991 को भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की थी. इनके पास बी.टेक. (खनन अभियांत्रिकी), प्रकाशन, राजनीति एवं वाणिज्य व प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि है. अशाेक वर्णवाल गुना, शहडोल व देवास के कलेक्टर व उप सचिव भी रह चुके हैं.